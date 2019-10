San Siro | Inter e Milan chiedono chiarezza sul vincolo

Il Milan spara con Piatek - Calderoni però lo… inceppa : il Lecce rovina l’esordio di Pioli a San Siro : Il Milan fiuta il successo ma incamera la beffa nel recupero, non sorride Pioli all’esordio: il Lecce strappa un 2-2 insperato a pochi minuti dal termine Non è cambiato nulla, del resto non si potevano chiedere i miracoli a Stefano Pioli in due settimane. Il Milan non va oltre il pari a San Siro contro il Lecce, giocando un buon primo tempo per poi spegnersi nella ripresa. Spada/LaPresse I rossoneri ritrovano il gol di Piatek su ...

Il Politecnico : «Ristrutturare San Siro è molto complicato» : Ristrutturare lo stadio di San Siro “è molto complicato e difficile” ma “rifunzionalizzare” il Meazza, quindi destinarlo ad altro, “è possibile”. E’ questo in sintesi il pensiero del rettore del Politecnico di Milano, Ferruccio Resta, che è intervenuto in commissione al Comune di Milano per parlare del nuovo stadio che Inter e Milan vorrebbero realizzare […] L'articolo Il Politecnico: ...

Milano - ultras investito a San Siro : la polizia ferma tifoso per omicidio : Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’ultrà del Napoli Fabio Manduca, che con lui aveva in macchina altri tifosi, all’inizio degli scontri, dopo aver superato un’altra auto della carovana, un’Audi A3, avrebbe puntato dritto al gruppo di ultras ‘rivali’, investito volontariamente Belardinelli (ultrà del Varese, tifoseria gemellata con quella interista), passando sopra il corpo e proseguendo, poi, la ...

Scontri a San Siro : arrestato l'ultrà del Napoli che investì e uccise Belardinelli : E’ stato arrestato l’ultrà napoletano che guidava l’auto che il 26 dicembre 2018 ha travolto e ucciso Daniele Belardinelli nel corso degli Scontri tra ultras prima di Inter-Napoli in via Novara, a meno di 2 chilometri dallo stadio di San Siro. Si tratta di Fabio Manduca, 39 anni, accusato di omicidio volontario.Manduca, che nel corso delle complesse indagini di questi mesi, aveva scelto sempre di avvalersi della ...

San Siro - Sala : «Garanzie che la riqualificazione arrivi in fondo» : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha ribadito il suo desiderio che si «trovi una formula per non buttare giù lo stadio di San Siro» e che questo «sarebbe importante». Ma se le squadre Inter e Milan decideranno di realizzare il nuovo stadio e di portare avanti la riqualificazione della zona di San Siro – […] L'articolo San Siro, Sala: «Garanzie che la riqualificazione arrivi in fondo» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Cemento - traffico e San Siro : i nodi per il nuovo stadio : Il sì della Conferenza dei Servizi al progetto del nuovo stadio è arrivato ieri, ma sono tanti i paletti tecnici che hanno portato all’ok “condizionato”. Dal troppo Cemento all’inquinamento, passando al vincolo sull’attuale San Siro fino ai costi dello stadio e anche dei futuri biglietti. Il primo tema è urbanistico, con la volumetria del progetto […] L'articolo Cemento, traffico e San Siro: i nodi per il ...

Nuovo San Siro - Populous : «Sarà stadio più sostenibile d’Europa» : Alessandro Zoppini, a capo dello studio Populous di Milano, ha rilasciato un’intervista a “Il Corriere della Sera. Lo studio è in gara per il Nuovo San Siro, con il progetto «La Cattedrale». Un progetto tutto milanese, quello messo in campo da Populous: «Sono coinvolti anche gli studi d’ingegneria Tekne, della famiglia Rusconi Clerici, e Maffeis, […] L'articolo Nuovo San Siro, Populous: «Sarà stadio più sostenibile d’Europa» è stato ...

Il nuovo San Siro costerà il doppio degli stadi moderni : Sono state diversi i rilevamenti della Conferenza dei Servizi sul progetto per il nuovo stadio San Siro. Nel mirino non solo le volumetrie raddoppiate rispetto a quanto previsto dal PGT (tema già emerso nelle scorse settimane), ma anche i costi dell’impianto. Nei pareri allegati all’ok condizionato della Conferenza dei Servizi, infatti, la Direzione Tecnica del […] L'articolo Il nuovo San Siro costerà il doppio degli stadi ...

Biglietti Milan-Lecce - come acquistare i tickets per l’ottava giornata di Serie A a San Siro : Domenica 20 ottobre alle ore 20.45 a San Siro si giocherà Milan-Lecce, sfida valida per l’ottava giornata della Serie A. I rossoneri ripartiranno dopo la sosta per le nazionali con un nuovo allenatore, visto che ci sarà il debutto in panchina di Stefano Pioli, che ha preso il posto di Marco Giampaolo, esonerato a causa di un inizio di stagione molto al di sotto delle aspettative. Nelle prime sette giornate di campionato il Milan ha collezionato ...

San Siro - ok “condizionato” ai progetti per il nuovo stadio : San Siro parere Conferenza dei Servizi – «Un sostanziale assenso, sia pur condizionato sullo Studio di fattibilità» presentato da Milan e Inter che prevede la realizzazione di un nuovo stadio nell’area di San Siro. E’ questo in sintesi – secondo quanto riportato dall’ANSA – il parere finale della Conferenza dei Servizi e Responsabile Unico del […] L'articolo San Siro, ok “condizionato” ai progetti per il nuovo stadio è ...

San Siro - la nuova ipotesi : conservare parte del Meazza a fianco del nuovo impianto. Così i club sperano di convincere la politica : conservare una parte del vecchio San Siro, magari per costruirci all’interno un centro commerciale o per ristrutturarlo e farlo diventare un secondo stadio per le squadre femminili e per ospitare altri eventi. È l’intervento che Milan e Inter stanno pensando di chiedere a Populous e Manica-Sportium, i due studi firmatari dei progetti per un nuovo stadio a San Siro. Lo rivelano il Corriere della Sera e La Gazzetta dello Sport, ...

La Lega presenta un piano per San Siro : «Il terzo anello diventi galleria panoramica» : La Lega al Comune di Milano presenta la sua “terza via” per lo stadio di San Siro, che si basa sullo studio realizzato dall’ingegnere Riccardo Aceti, docente di Tecnica delle costruzioni al Politecnico di Milano. La proposta è quella di trasformare il terzo anello del Meazza in una galleria panoramica che potrà essere utilizzata in […] L'articolo La Lega presenta un piano per San Siro: «Il terzo anello diventi galleria ...

Inter e Milan valutano idee per “salvare” San Siro : Milan e Inter potrebbero decidere di lasciare qualcosa di più di una traccia del “Meazza”, all’Interno del progetto del nuovo stadio. I due club Milanesi, scrive “Il Corriere della Sera”, stanno infatti pensando di “correggere” i concept presentati dai due studi di architettura in gara per far sì che il tempio Milanese del calcio lasci […] L'articolo Inter e Milan valutano idee per “salvare” San Siro è stato realizzato da Calcio e Finanza ...