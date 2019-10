Partite Iva | per i “piccoli” 90 scadenze fiscali ogni anno Dall’esterometro alla

Partite Iva - sì o no alla nuova riforma? Gli addetti ai lavori : “Lesa la certezza del diritto”. “Ma correttivi alla flat tax sono necessari” : È la quarta riforma del regime fiscale per le Partite Iva nel giro di cinque anni. Un’altra modifica a un sistema, quello in vigore per professionisti e lavoratori autonomi, gravato già da un groviglio di regole e paletti burocratici. Il Documento programmatico di bilancio inviato alla Commissione Ue dal governo elimina l’estensione della flat tax a chi fattura più di 65mila euro all’anno e prevede l’introduzione di norme più ...

Il governo toccherà le Partite Iva - e non tutti sono contenti : Niente estensione della flat tax, e saranno corrette alcune distorsioni create dall'ultima legge di bilancio: secondo alcuni però forse esagerando

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Partite Iva - chi perde e chi ci guadagna con la «stretta» del governo : Decisivo il nodo del calcolo analitico ricavi-costi che potrebbe diventare opzionale: rischio rincari fino al 18% ma chi ha spese fisse alte potrebbe persino guadagnarci

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ (4) : (Adnkronos) – Per Siri sulla questione del contante, “se vuole incentivare, senza imposizioni, i cittadini a effettuare pagamenti con strumenti alternativi al contante, allora faccia un gesto coraggioso e cominci a cancellare l’imposta di Bollo sui conti correnti di pensionati e lavoratori e imponga alle Banche commissioni zero per chi utilizza il Pos elettronico. L’utilizzo dei pagamenti elettronici deve essere una ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ (2) : (Adnkronos) – Questi milioni di lavoratori, rileva Siri, “sono comunque riusciti a mantenere in piedi la propria attività al prezzo di estremi sacrifici e andrebbero premiati e sostenuti, non perseguitati. Questi sono eroi che hanno deciso di non piegarsi alla disperazione e all’emarginazione sociale, che preferiscono resistere e lavorare, nonostante tutto, piuttosto che mettersi in fila per prendere il sussidio di povertà che ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ : Roma, 20 ott. (Adnkronos) – Assolutamente non da modificare in nessun modo la flat tax al 15% per le partite iva fino a 65 mila euro. Anzi la misura va estesa anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato. Inoltre sarebbe auspicabile anche una flat tax al 15% per tutte le famiglie fino a 65 mila euro di reddito lordo. Così in un post su Facebook l’esponente della Lega Armando Siri rispondendo al premier, Giuseppe Conte che ...

Manovra : Siri a Conte - ‘estendere flat tax a Partite Iva fino a 100 mila euro’ (3) : (Adnkronos) – Per Siri andrebbe esteso anche alle partite Iva fino a 100 mila euro di fatturato la flat tax: “vale il concetto espresso sopra, con l’aggiunta dell’opportunità di vedere realizzato in prospettiva un allineamento normativo che stabilizzi tutto il settore. Di questo ne gioverebbero i lavoratori, ma anche l’Amministrazione Finanziaria dello Stato che può programmare meglio i propri budget e instaurare un ...

Leopolda 10 - Renzi : “Partite Iva? Non è un ultimatum - non vanno tartassate” : “Lo vogliamo dire agli amici della politica romana: da qui non arriva nessun ultimatum al governo. Arrivano delle idee, le partite Iva non vanno tartassate“. Lo ha detto Matteo Renzi a Firenze nel suo intervento alla decina edizione della Leopolda. L'articolo Leopolda 10, Renzi: “Partite Iva? Non è un ultimatum, non vanno tartassate” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Conte : io contro Partite Iva? Fesserie : 19.04 "Come si fa a dire che sono contro il popolo delle partite Iva. E' una fesseria". Così il premier Conte a margine della visita a Eurochocolate, Perugia. "Io sono il premier che ha alzato da 30 a 65mila euro la soglia per avere l' aliquota del 15%, aiutando commercianti e professionisti. L'anno scorso, quando ho firmato il provvedimento, avevo anch'io la partita Iva e l'ho dovuta chiudere", confessa. Poi rassicura:"Quota 100la manteniamo"

Conte : “Io contro le Partite Iva? Fesseria”. Orlando : “Alleati dicano se non c’è più fiducia”. M5s : “Merito nostro se si parla di evasione” : La manovra c’è, l’accordo sul testo mica tanto. I partiti che – dopo l’approvazione della Finanziaria all’alba di martedì – ora ci hanno ripensato non mollano la presa e continuano a mandare messaggi a distanza al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al Pd, primo sponsor della legge di bilancio. L’asse è ancora inedito e inaspettato. M5s e Italia Viva marciano divisi, ma colpiscono lo stesso ...

Partite Iva - doppio regime sulla flat tax : scelta tra minimi e forfettari : Governo e maggioranza studiano di lasciare l’attuale forfettario fino a 30mila euro di ricavi e compensi e poi di lasciare la facoltà di scelta tra analitico e forfettario da 30mila a 65mila euro. Per chi sceglie la fattura elettronica si allentano i vincoli antiabuso su beni strumentali e costi del personale

Partite Iva - quota 100 e tetto al contante : i nodi che dividono la maggioranza : I punti della discordia tra i due alleati di governo riguardano le Partite Iva, quota 100 e il tetto al contante. I 5 Stelle: no al taglio del cuneo fiscale a spese degli autonomi

Manovra - Renzi e M5s all’attacco. Blog delle Stelle : ‘Su pos e Partite Iva non c’è intesa - serve vertice’. Conte : ‘Ridurre commissioni’ : Italia viva e Movimento 5 Stelle all’attacco della Manovra e in difesa delle partite Iva. La tensione sale nel giorno in cui Giuseppe Conte è a Bruxelles per il Consiglio Ue. Il premier dalle pagine di Repubblica, Stampa e Messaggero annuncia un progetto per ridurre l’Irpef sui redditi sotto i 28mila euro. Ma le due forze di maggioranza alzano la posta. Matteo Renzi attacca quota 100 e cerca la sponda del Movimento per cambiare i ...