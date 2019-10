Mara Venier becca la d’Urso a Stasera tutto è possibile | Stefano complice

Mara Venier piange alla visione del marito : la sorpresa di compleanno : Nella nuova puntata di Domenica In, il talk-show condotto da Mara Venier, quest'ultima è diventata protagonista di un emozionante spazio televisivo che l'ha vista ricevere diverse sorprese in studio. Proprio ieri, domenica 20 ottobre, è ricorso il compleanno della conduttrice, che ha festeggiato in tv i suoi 69 anni. E, per l'occasione, la primadonna della domenica di Rai1 ha ricevuto da parte del sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il leone ...

Ascolti tv 20 ottobre 2019 : Imma Tataranni e Mara Venier fanno il botto : Ascolti tv ieri domenica 20 ottobre 2019: Imma Tataranni batte tutti, botto anche per Domenica In Non si arresta il successo di Imma Tataranni. La fiction di Rai Uno con protagonista Vanessa Scalera ha vinto anche la sfida degli Ascolti tv di domenica 20 ottobre 2019. La quinta e penultima puntata della serie è stata […] L'articolo Ascolti tv 20 ottobre 2019: Imma Tataranni e Mara Venier fanno il botto proviene da Gossip e Tv.

Mara Venier incontenibile : le liti con la Clerici e la battuta sulla D’Urso : L’ultima puntata di Domenica In è stata davvero speciale per Mara Venier che ha festeggiato in diretta i suoi 69 anni, ma si è anche lasciata andare a rivelazioni su Antonella Clerici e altri personaggi della tv. Per lei, nel corso della messa in onda, anche qualche battuta su Barbara D’Urso, con cui in passato c’erano stati attriti a causa delle trasmissioni rivali. Nel suo salotto Mara ha ospitato Carlo Conti con cui ha ...

Programmi TV di stasera - lunedì 21 ottobre 2019. Su Rai2 Mara Venier a «Stasera tutto è possibile» : Mara Venier Rai1, ore 21.25: Il Commissario Montalbano – La caccia al tesoro - Replica Film tv di Alberto Sironi del 2011, con Luca Zingaretti, Cesare Bocci. Prodotto in Italia. Trama: L’inspiegabile scomparsa di una ragazza mette Montalbano sulle tracce di un folle che l’ha fin lì intrigato con una strana caccia al tesoro, fatta di lettere anonime, sciarade e indovinelli e che presto prenderà una piega inquietante. Rai2, ore 21.20: ...

“Mamma - posso morire?”. Elena Santarelli - davanti a Mara Venier il ricordo dei giorni strazianti del figlio malato : Elena Santarelli svela un retroscena sui giorni difficili del figlio. Lo ha fatto a Domenica In, davanti ai microfoni di Mara Venier. Elena Santarelli, che nei giorni scorsi ha presentato un libro sulla malattia del piccolo Giacomo, ha ripercorso le tappe della battaglia al tumore cerebrale che ha visto coinvolto il piccolo. “Era il 6 dicembre, quando Giacomo fu operato – prosegue – Un’operazione di 14 ore… Nei 5 giorni precedenti non ho ...

Elena Santarelli - Mara Venier a Domenica In : “Bisogna chiarire!” : Mara Venier fa un chiarimento su Elena Santarelli a Domenica In Ospite di questa puntata speciale di Domenica In (speciale perché oggi Mara Venier compie gli anni) è stata anche Elena Santarelli che, da quando ha reso il pubblico partecipe della lotta che suo figlio ha dovuto fare contro un tumore, ha canalizzato l’empatia del pubblico italiano. Ovviamente non sono mancate le critiche inutili delle pecore da tastiera che l’hanno ...

NICOLA CARRARO MARITO Mara VENIER/ 'C'è una nota stonata nel nostro rapporto...' : NICOLA CARRARO è il MARITO di MARA VENIER, la popolare conduttrice di Domenica in a cui è legato dal 2006. I due si vedono poco per via del loro lavoro.