Manovra | Coldiretti | “Serve il bonus verde per contrastare lo smog”

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Nella lotta allo smog va confermato inilper favorire con le detrazioni fiscali la diffusione di parchi e giardini in città capaci di catturare le polveri e di ridurre il livello di inquinamento. E’ quanto afferma lain relazione alla prossimadi bilancio. Si tratta di una misura strategica vitale per un Paese come l’Italia che fa parte del gruppo dei Paesi Ue che sforano sistematicamente i limiti di legge per i principali inquinanti atmosferici secondo il rapporto annuale sulla qualità dell’aria dall’Agenzia europea per l’ambiente (Aea) AFP/LaPresse Il– sottolinea la– prevede attualmente una detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione adi aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, di unità immobiliari, pertinenze o recinzioni (giardini, terrazze), per la ...

