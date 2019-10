Google testa nuove funzionalità in Gboard | Contatti e Benessere digitale

Google sta testando dei video tutorial all’interno dell’app per i nuovi utenti : Google sta testando tre nuovi tasti all’interno della sua app, pronti ad aiutare i tanti nuovi utenti che si avvicinano per la prima volta ai servizi di Google. Sebbene risultino poco interessanti per chi uno smartphone lo usa da qualche tempo, i nuovi tasti colorati dalla forma rotondeggiante nascondono dei piccoli video tutorial nei quali un nuovo utente può trovare informazioni molto utili: il primo mostra come effettuare una ricerca su ...

Files di Google sta testando la possibilità di trasmettere file ad altri dispositivi : Google ora sta testando su alcuni utenti della versione beta la possibilità di trasmettere file locali direttamente dal file manager files di Google (files Go). Con questa aggiunta l'app file manager di Google offre agli utenti la possibilità di visualizzare i contenuti multimediali dello smartphone su uno schermo più grande come la TV nel salotto di casa o il monitor dell'ufficio. L'articolo files di Google sta testando la possibilità di ...

Google Maps testa la navigazione in incognito - presto potremo viaggiare senza lasciare tracce : Il browser Chrome permette da tempo di navigare in incognito per non lasciare tracce delle proprie attività. Quando ci si sposta a piedi o in auto, invece, non c’è modo di passare inosservati. Tempo fa Google aveva promesso che si sarebbe potuta eliminare per lo meno la cronologia delle posizioni, ora l’azienda compie un ulteriore passo avanti, introducendo la navigazione in incognito di Google Maps. BigG ne aveva accennato nel ...

Google Documenti testa le anteprime dei link sul Web : l team di Google Documenti sta testando una nuova feature studiata per migliorare l'esperienza utente. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Google Documenti testa le anteprime dei link sul Web proviene da TuttoAndroid.

Google Maps inizia a testare la navigazione in incognito e una nuova modalità a piedi : Dopo quanto anticipato durante il Google I/O 2019 la modalità di navigazione in incognito di Google Maps è finalmente in fase di test per un gruppo limitato di utenti, assieme a una nuova modalità di navigazione a piedi che riduce la frequenza con cui bisogna guardare lo smartphone. L'articolo Google Maps inizia a testare la navigazione in incognito e una nuova modalità a piedi proviene da TuttoAndroid.

Google sta testando "Play Pass" - un abbonamento ad app e giochi simile ad Apple Arcade : All'inizio di quest'anno, Apple ha annunciato Apple Arcade, un servizio in abbonamento mensile che vi dà accesso ad una serie di giochi per i dispositivi mobile. Apple Arcade non è ancora attivo, tuttavia il suo concorrente, ovvero Google, sta testando il proprio servizio chiamato Google Play Pass.Già lo scorso anno alcuni rumor indicavano che Google stava lavorando a questo servizio ed ora la società a quanto pare lo sta testando. Alcuni utenti ...

Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music : Una corposa revisione dell'interfaccia di YouTube TV sembra essere in fase di test, ma solo con un gruppo molto limitato di utenti, inoltre Google sta testando alcune modifiche nell'interfaccia di YouTube Music. L'articolo Google sta testando un nuovo design di YouTube per Android TV e alcune modifiche per YouTube Music proviene da TuttoAndroid.