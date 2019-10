Gazzetta | Napoli | ben 9 calciatori a segno Manolas a quota 2

Milik o Ibrahimovic? Gazzetta : “Ibra resta pure a Hollywood - qui sto io” - il Napoli riparte… : Gazzetta su Milik e il Napoli L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha dedicato un lungo editoriale al campionato di Serie A, in cui ha dedicato uno spazio al Napoli visto ieri contro il Verona. Ecco quanto si legge: Il Napoli è ripartito, da doppietta di Milik : «Ibra, resta pure a Hollywood, qui basto io». “Il polacco ha segnato il secondo gol con un’acrobazia da arti marziali. Roba da Zlatan, appunto, ...

Gazzetta : Ibrahimovic parla del futuro a Napoli proprio mentre Raiola è a Castel Volturno : Carlo Laudisa sulla Gazzetta dello Sport scrive un lungo commento a margine dell’intervista che Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato oggi. Non ci vuole un veggente per capire che il centravanti on vuole ritirarsi, non ha ancora dato tutto, anzi, nonostante i suoi 38 anni, è alla ricerca di nuovi stimoli il ritorno in Italia è uno sfizio che lo intriga non poco. E dov’è la patria dello sfizio? Napoli, appunto, la città di Diego e calamita di ...

Gazzetta : 3 settimane di stop per Zapata - salterà il Napoli : La Gazzetta dello Sport conferma quanto riportato ieri da Sky circa l’infortunio di Duvan Zapata. L’attaccate dell’Atalanta si è sottoposto ieri agli esami che hanno riscontrato una lesione di primo grado all’adduttore destro. Il colombiano dovrebbe restare fermo per tre settimane e saltare numerose gare: Lazio (sabato), City (martedì prossimo e il 6 novembre), Udinese (27 ottobre), Napoli (30) e Cagliari (3 novembre). Da ...

Gazzetta : rinnovo Mertens - il Napoli offre un biennale a 2 - 5 - il belga preferisce guardarsi intorno : Distanze siderali tra il Napoli e Mertens per quanto riguarda il rinnovo, scrive la Gazzetta dello Sport. Tanto che, nonostante l’attaccante belga abbia più volte dichiarato di non voler andare via, appare plausibile pensare che stia prendendo in considerazione altre offerte tra cui quella arrivata dal Dalian di Rafa Benitez. Mertens è un altro caso spinoso, perché lui di milioni ne guadagna 4, a stagione, e il Napoli vorrebbe rinnovargli ...

Gazzetta : rinnovo Callejon - il Napoli offre 2 milioni. Quilon chiede un aumento rispetto ai 3 che già prende : Non sono poche le difficoltà per il rinnovo di Callejon con il Napoli, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport. Nonostante il calciatore si sia dimostrato fondamentale anche per la formazione di Ancelotti, le parti non riescono a trovare un’intesa ed è questo il motivo per cui lo spagnolo sta guardando con simpatia alla Cina che gli avrebbe offerto 10 milioni Attualmente il suo stipendio è di 3 milioni di euro all’anno e l’attaccante ...

Gazzetta : non c’è accordo col Napoli per i rinnovi di Mertens e Callejon : Non si scioglie ancora il nodo dei rinnovi di Mertens e Callejon. Come riporta la Gazzetta dello Sport, c’è troppa distanza tra le intenzioni del Napoli e le richieste dei due calciatori che hanno il contratto in scadenza. Si tratta già da tempo Se fosse per l’allenatore, i due firmerebbero nell’immediato, ma la fermezza di Aurelio De Laurentiis potrebbe rendere inutile qualsiasi suo tentativo di mettere d’accordo le parti. La situazione ...

Gazzetta : “Crisi Lozano? Forse nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens “ : Gazzetta analizza la crisi in azzurro di Hirving Lozano L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport commenta l’avvio di stagione di Hirving Lozano, attaccante messicano del Napoli “Pesano le scelte tattiche, la chimica e le contaminazioni che formano una squadra. Pesano anche le caratteristiche e gli affollamenti: Forse Lozano nel Napoli patisce la sovrapposizione con Insigne e Mertens, almeno per ora” PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL ...

Gazzetta : Insigne - precario nel Napoli - certezza in Nazionale : Insigne e Bernardeschi si contendono lo stesso posto in attacco, in Nazionale, ma nella squadra del ct Mancini trovano anche un’isola felice, scrive la Gazzetta dello Sport. Quasi un luogo dove ristorare la propria autostima e sentirsi gratificati. Mancini li convoca sempre e dichiara che entrambi sono importanti per l’Italia. Ma nessuno dei due ha iniziato bene la stagione nei rispettivi club. Insigne, per di più, nel Napoli ha meno ...

Gazzetta : “Quale scudetto - è già tanto se il Napoli andrà in Champions” : “Quale scudetto, è già tanto se il Napoli andrà in Champions”. Questo, in soldoni scrive la Gazzetta dello sport. Questo Napoli non segna più, scivola nella malinconia e si allontana dalla cima (-6 dalla Juve nuova capolista) è il commento di Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport dopo Torino.Napoli 0-0. Non si vincono così gli scudetti, con prestazioni insapori e scolorite, in questo modo è già molto se si riesce a riottenere il pass ...

Gazzetta : Mertens guida il Napoli all’assalto del Torino : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport tesse l’elogio di Dires Mertens, un calciatore diventato fondamentale nel Napoli sia dentro che fuori dal campo. In campo sono i numeri che parlano per Dries, a tutt’oggi il capocannoniere del Napoli in campionato con 4 gol all’attivo dall’avvio di stagione. Domani Ancelotti lo schiererà in campo contro il Torino, una partita importante per cercare di avvicinarsi alla vetta ...

Gazzetta : il Napoli deve ancora acquisire la mentalità vincente : La Gazzetta dello Sport commenta il passo falso del Napoli a Genk nella seconda gara di Champions League. gli uomini di Ancelotti devono acquisire una mentalità vincente e dare continuità e intensità alle proprie prestazioni. Il possesso palla, la velocità e le ripartenze sarebbero le loro armi migliori, ma senza il pressing efficace anche le incursioni in avanti diventano una utopia. Quello che desta più preoccupazione è la mentalità vincente ...

Gazzetta : si decide oggi chi andrà in panchina del Torino contro il Napoli : Ancora incerto il nome di chi guiderà il Torino contro il Napoli domenica. La Gazzetta dello Sport scrive che è prevista per oggi la decisione della Corte Sportiva di Appello Nazionale sul ricorso del Torino, difeso dall’avvocato Chiacchio, contro le squalifiche per un turno di Walter Mazzarri e del vice Nicolò Frustalupi. “Si tratta di due casi diversi: Mazzarri è la prima «vittima» delle nuove regole, che portano allo stop di un tecnico in ...

Torino-Napoli - per la Gazzetta confermato Elmas in coppia con Zielinski. Torna Insigne : Torna in campo Lorenzo Insigne a Torino, secondo la Gazzetta dello Sport. Ancelotti lo schiererebbe nella sua posizione ideale a sinistra in appoggio alla coppia d’attacco Mertens-Llorente. Difesa obbligata per l’espulsione di Koulibaly a Cagliari, giocheranno Luperto e Manolas centrali con Ghoulam e Di Lorenzo sulle fasce. Ma la vera rivoluzione e nella coppia centrale di centrocampo, dove Ancelotti schiererà per la prima volta ...

Gazzetta - probabile formazione Genk-Napoli : Mertens punta Maradona : Questa sera il Napoli punta ai tre punti e possibilmente al primato nel girone se il Liverpool farà il suo dovere contro il Salisburgo. Ovviamente Ancelotti farà ancora dei cambi questa sera e la Gazzetta conferma il ritorno di Insigne per la Champions, al fianco di Allan e Fabian Ruiz. Fuori Zielinski che non ha assolutamente convinto contro il Brescia. Tutto tranquillo in difesa, dove per la Champions può rientrare Koulibaly, che con Manolas ...