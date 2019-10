Desiree Mariottini | a processo i quattro pusher per omicidio | stupro e spaccio di droga

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 ottobre 2019) Per la procura di Roma sono stati loro ad ucciderla, dopo averlata e violentata. Dal 4 dicembre nell’aula bunker di Rebibbia Alinno Chima, Mamadou Gara, cittadini nigeriani, il ghanese Yusef Salia e il senegalese Brian Minthe saranno processati davanti alla Corte d’assise per la morte di, la 16enne di Cisterna di Latina trovata senza vita il 19 ottobre dello scorso anno all’interno di uno stabile abbandonato del quartiere San Lorenzo a Roma. Il giudice per l’udienza preliminare di Roma Clementina Forleo li ha rinviati a giudizio pervolontario, violenza sessuale aggravata e cessione di stupefacenti a minori. Di fatto l’accusa primaria che era stata alla base della richiesta di misura cautelare nonostante poi il tribunale del Riesame aveva fatto cadere l’accusa divolontario per Chima e Minthe. Dopo i test del Dna però ...

