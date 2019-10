Altro che “bomba atomica” la riforma Bonafede sulla prescrizione è inutile

Il re della Thailandia punisce la concubina che voleva diventare regina (ma dietro c'è molto Altro) : dietro l'ascesa e la caduta di Koi, ormai ex consorte reale, c'è la moderna storia di una monarchia che sembra fare un passo...

Huawei conferma che Android è importante - ma punta su Altro : Il CEO di Huawei afferma che l'azienda è concentrata allo sviluppo di HarmonyOS ma continuerà a supportare anche Android L'articolo Huawei conferma che Android è importante, ma punta su altro proviene da TuttoAndroid.

"Le demo non fanno Altro che dare ai giocatori ragioni per non acquistare un videogioco" : Di questi tempi trovarsi di fronte alla demo di un videogioco sta diventando sempre meno probabile e una delle motivazioni principali dietro a questo trend potrebbe, a conti fatti, essere molto semplice secondo il noto analista di NPD, Mat Piscatella.Piscatella ha lanciato una discussione su Twitter esprimendo una sorta di "opinione impopolare" mettendosi nei panni dei publisher: "Tutto ciò che le demo fanno in realtà è permettere alle persone ...

Matteo Renzi - i sondaggi in mano : Altro che "4%" - Italia Viva in doppia cifra : Opa ostile su Pd e Forza Italia : "Il trend può rapidamente salire". altro che 4%: Matteo Renzi e i papaveri di Italia Viva, nei giorni della Leopolda, sondaggi alla mano parlano già di 10%, una cifra che se da sola non autorizza sogni di egemonia, è però il punto di partenza per condizionare la vita politica del cento e della sinis

Cibo - i paladini dell’alimentazione all’italiana dimostrano ignoranza. Altro che tradizione : Ci mancavano (anche se non ne sentivamo il bisogno) i paladini dell’italianità alimentare, i crociati del Cibo “autentico”. Dopo l’indignazione scatenata dalla proposta del vescovo di Bologna, cardinal Matteo Zuppi, di preparare tortellini con carne di pollo affinché anche i musulmani potessero partecipare alla festa di San Petronio, ora le proteste si alzano contro la Coop, colpevole di voler vendere carne macellata secondo il metodo halal, ...

Matteo Salvini - l’uomo che ha “pieni poteri” sulla destra italiana e poco Altro : La manifestazione di Roma ha chiarito ancora una volta un concetto: Matteo Salvini ha i pieni poteri sulla destra italiana, potendo contare sulla formidabile spinta della sua community personale. Però, come dimostrano i fatti del Papeete, la sbornia da consenso personale è anche il vero limite del progetto Salviniano.Continua a leggere

Francesca Vaccaro - moglie Carlo Conti/ 7 anni di matrimonio e amore - Altro che crisi : Francesca Vaccaro, moglie Carlo Conti: un amore che aumenta e cresce con il passare degli anni quello fra il conduttore e la costumista

Altro giro Altro poker : la Roma domina ancora e ne fa 4 anche al Verona : Roma – altro giro altro 4-0. Stavolta a cadere sotto il poker giallorosso è il Verona, strapazzato in casa propria da una Roma superlativa. Con il successo odierno salgono a 2 le vittorie esterne, 3 consecutive e 9 i punti raccolti in classifica. I gol che hanno deciso la partita sono stati messi a segno da Elisa Bartoli, Manuela Giugliano, Agnese Bonfantini e Amelie Thestrup. Coach Bavagnoli può ritenersi soddisfatta. Il tecnico aveva ...

Salute - Altroconsumo : “Anche in Italia ritiri di creme solari bocciate dai test” : In Spagna ritirate dal commercio due creme solari con un indice di protezione reale inferiore a quello dichiarato in confezione, dopo la segnalazione dei consumatori. E in Italia? “Alla luce dei nuovi risultati ci aspettiamo che il prodotto Isdin, venduto anche nel nostro Paese, venga ritirato anche qui e abbiamo scritto nuovamente al ministero della Salute, chiedendo che vengano effettuate indagini indipendenti anche sull’altro ...

Sondaggio di Index Research per Piazzapulita - la Lega fa il botto : Altro che le politiche del 2018 : A Piazzapulita la Lega fa il botto. Per il Sondaggio di Index Research il partito di Matteo Salvini non è solo cresciuto rispetto alle ormai lontane politiche del 2018, ma anche in comparazione a una settimana fa. Il Carroccio - nel giro di pochissimo - ha guadagnato uno 0,4 punti percentuali, passa

Star Wars Jedi : Fallen Order avrà i falò in stile Souls - ma anche penalità in caso di game over e Altro ancora : Con i falò in stile Souls e il sistema di combattimento alla Sekiro, Star Wars Jedi: Fallen Order si preannuncia un titolo piuttosto interessante e al contempo decisamente ispirato ai canoni dei celeberrimi "Soulslike".Gli sviluppatori di Respawn Entertainment sono infatti tornati a parlare di Star Wars Jedi: Fallen Order, ed è sorprendente quanto il gioco sia stato influenzato da altre opere, prime tra cui quelle di From Software.La struttura ...

Il video del ragazzo che picchia un Altro ragazzo a Cagliari non mostra un’aggressione omofoba : Secondo la ricostruzione della Polizia postale i due ragazzi ripresi nel video stavano litigando per altre ragioni

Calciomercato Juventus - Altro che addii : arriva il doppio rinnovo! : Calciomercato Juventus- Un’estate trascorsa tra voci di mercato e potenziali colpi di scena, ora spazio al clamoroso rovescio della medaglia con conferme totali e improvvise. Di fatto, Dybala e Cuadrado sarebbero ormai pronti a mettere nero su bianconero il rinnovo contrattuale con la Juventus. Il primo potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2024 con leggere adeguamento. Come anticipato, la Joya è stata ad un passo dall’addio ...

Altro che Greta - l'Italia soffoca In testa per morti da inquinamento : Negli ultimi 17 anni i Paesi europei hanno fatto troppo poco per ridurre l'inquinamento atmosferico diffuso sul continente, con conseguenze drammatiche sulla salute dei cittadini, in particolare in Italia, prima in Ue per morti premature da smog Segui su affaritaliani.it