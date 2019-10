Paura in volo per William e Kate | ​l' aereo finisce in una tempesta di fulmini

Genova - atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino : Paura a bordo per 120 passeggeri : Genova, atterraggio d'ermergenza per il volo Napoli-Torino: paura a bordo. atterraggio di emergenza questo pomeriggio all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della...

Paura nei cieli italiani : atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino : atterraggio di emergenza questo pomeriggio all’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova di un aereo della compagnia volotea partito da Napoli e diretto a Torino a causa di una depressurizzazione in cabina. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, polizia di frontiera e personale dello scalo. L'articolo Paura nei cieli italiani: atterraggio d’emergenza a Genova per un volo diretto da Napoli a Torino sembra essere il primo su Meteo Web.

Paura sul volo Bari-Londra - fumo in cabina : atterraggio d’emergenza a Basilea : Un volo della British Airways in partenza da Bari e diretto a Londra, con a bordo 165 passeggeri, è stato costretto ad un atterraggio di emergenza a Basilea-Mulhouse, al confine tra Francia, Svizzera e Germania. L'equipaggio avrebbe preso la decisione dopo la fuoriuscita di fumo dalla cabina. Non si registrano danni a cose o persone.Continua a leggere

Fabio Volo si scusa con i fan di Ariana Grande : ‘Ma fa Paura quel livore addosso a dei ragazzini’ : Il conduttore e scrittore Fabio Volo, ex volto di MTV Italia e attualmente impegnato a Radio Deejay con Il Volo del mattino, si è scusato con tutti i fan di Ariana Grande – e con la cantante stessa – per le sue parole di qualche giorno fa, in cui si chiedeva se non avesse un’immagine troppo sexy. “Chiedo scusa a tutti fan di Ariana, io ho solo detto che, in un momento in cui ci sono movimenti come il #MeToo, mi sembra ...

Papa Francesco in volo : "Non ho Paura di uno scisma - ma prego che non ci sia" : Gli attacchi del cattolicesimo conservatore Usa e i rischi di uno scisma, che lui dice di “non temere”, pur pregando perché non ci sia, sapendo che a determinare tutto è ancora il Vaticano II, oltre alle infiltrazioni “dell’ideologia”. I pericoli della xenofobia, che è “una malattia, come il morbillo”, e fa sì che “chi alza muri resti solo”. L’allarme per ...

Paura su volo Eurowings da Lamezia Terme : 12 feriti a causa delle turbolenze : Ad attendere il velivolo, atterrato in ritardo a Berlino, i vigili del Fuoco. Cinque i feriti trasportati in ospedale, nella capitale tedesca. Il volo era quello che da Lamezia Terme, in Calabria, doveva portare i passeggeri a Berlino, in Germania. E a causa di alcune turbolenze circa 12 persone, a bordo, sono rimaste ferite. È accaduto in queste ore, a un aereo della compagnia tedesca low cost Eurowings, che percorreva la tratta che dall'Italia ...