Auto contro Suv nel Foggiano | Giuseppina muore sul colpo | il marito poco dopo in ospedale

Palermo - Auto contro albero : morti due giovani di 16 e 17 anni. Un terzo ragazzo è gravissimo. Arrestato il conducente di 20 anni : Due giovani di 16 e 17 anni sono morti in un incidente stradale avvenuto a Belmonte Mezzagno, in provincia di Palermo. Un terzo ragazzo è ricoverato in condizioni molto gravi. Intorno alle 4 del mattino l’auto sulla quale viaggiavano, una Bmw 2000, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di Misilmeri, è finita a forte velocità contro un albero di ulivo che nell’impatto è stato sradicato. La corsa è poi proseguita su un ...

Autostrade - la procura : “Sistema di falsificazione delle carte e contro inchiesta dopo il crollo del Morandi” : Autostrade per l’Italia ha sistematicamente falsificato le carte per nascondere le sue “gravissime inadempienze” agli obblighi nei confronti della legge e dello Stato. Sono accuse pesantissime quelle messe per la prima volta nero su bianco dalla procura di Genova contro la concessionaria della famiglia Benetton. L’atto di accusa, pubblicato dalla Stampa in edicola domenica 20 ottobre, è contenuto nella richiesta di misure ...

Automobilista ubriaco percorre una strada contromano e uccide una donna incinta : Tragedia la scorsa notte a Minneapolis, negli Stati Uniti, dove un grosso suv guidato da un uomo sotto effetto di alcol e droghe si è schiantato contro altre cinque vetture causando la morte di una donna incinta. Non c'è stato niente da fare neppure per il bimbo che aveva in grembo.Continua a leggere

Incidente Fornaci di Barga - moto contro Auto : Francesco - giovane arbitro - muore a 18 anni : Incidente mortale ieri a Fornaci di Barga, Lucca: Francesco Tontini è morto a 18 anni dopo essersi schiantato con la sua moto contro una macchina, guidata da un 26enne, su via della Repubblica. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale del 118: le sue condizioni sono subito apparse critiche. Tutta la comunità locale, dove il giovane era molto conosciuto, è sotto choc: "rRicercare un senso nella perdita".Continua a leggere

ROMA - AutoBUS CONTRO ALBERO/ Un viaggiatore "L'autista era distratto dal telefono" : ROMA, AUTOBUS CONTRO ALBERO. Il racconto di un viaggiatore: "L'autista era distratto dal telefono". Numerosi feriti, nessuno in pericolo di vita

Il padre di un bambino morto nella scuola di Sandy Hook ha vinto una causa contro gli Autori di un libro che nega che la strage sia avvenuta : Martedì un tribunale del Wisconsin, negli Stati Uniti, ha riconosciuto a Leonard Pozner, padre del bambino più giovane morto nella strage nella scuola di Sandy Hook nel 2012, un risarcimento di 450mila dollari (406mila euro) in una causa per diffamazione intentata

Incidente a Portogruaro - Auto contro albero nel cuore della notte : Stefano muore a 39 anni : Drammatico Incidente nella notte a Portogruaro in via Fausta lungo la SP 42: un uomo di 39 anni, Stefano Vignotto, residente a Latisana, è morto dopo essersi schiantato con la sua auto contro un platano. L'impatto è stato talmente violento da ridurre la vettura ad un cumulo di lamiere. Forse a causare l'uscita di strada è stata l'alta velocità unità alla pioggia e al vento.Continua a leggere

Un Autobus è finito contro un albero a Roma. 29 feriti : Un autobus della linea 301 è andato a sbattere contro un albero in zona Cassia, a Roma, per cause ancora da accertare. L'incidente è avvenuto alle 9, in via Cassia 484. La Procura ha disposto il sequestro del mezzo. I feriti - tra cui c'è l'autista - sono ventinove, nove dei quali in codice rosso. Nessuno però è in pericolo di vita. Sono in corso i rilievi da parte della Polizia Locale del Campidoglio per accertare la dinamica ...

Venezia : esce di strada con la sua Auto - finisce contro un albero - morto 39enne : Venezia, 16 ott. Adnkronos) - Ieri sera, poco dopo le 23, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Fausta lungo la SP 42 a Portogruaro per la fuoriuscita autonoma di un’auto, finita contro un albero: deceduto un 39 enne. La squadra dei pompieri arrivata da locale distaccamento, hanno messo in sicu

