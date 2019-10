Wawrinka ferma corsa Sinner | ma favola continua

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 19 ottobre 2019) Siin semifinale la cavalcata di Jannikall"European Open", torneo Atp 250 di Anversa. Dopo aver eliminato il polacco Kamil Majchrzak, numero 91 Atp, proveniente dalle qualificazioni, il francese Gael Monfils, numero 13 della classifica mondiale e primo favorito del seeding, e lo statunitense Frances Tiafoe, numero 53 Atp, il 18enne altoatesino, numero 119 del ranking e in gara con una wild card, nella sua prima semifinale in carriera nel circuito maggiore ha trovato semaforo rosso di fronte allo svizzero Stan, numero 18 Atp e quarto favorito del tabellone, anch'egli in gara con una wild card. 6-3 6-2 il punteggio, con cui in un'ora e cinque minuti, il 34enne di Losanna ha staccato il pass per la sua 30esima finale in carriera conndo l'esito dell'unico precedente, disputato al primo turno degli ultimi Us Open. E come ad agosto, anche in Belgioincassa i ...

