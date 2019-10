MotoGP | GP Giappone 2019 | Tito Rabat partirà dalla pit-lane | penalizzato di cinque secondi

Fonte : oasport

(Di sabato 19 ottobre 2019)pit-in occasione del GP del, tappa del Mondiale. Lo spagnolo è caduto durante le prove libere 3 e non ha poi preso parte alle qualifiche a causa di un colpo rimediato a una mano. Il centauro della Ducati dovrà anche scontare una penalità diperché sulla sua Desmosedici è stato montato il sesto motore stagionale, uno in più rispetto aiconcessi dal regolamento e tra l’altro i tecnici della Federazione non erano stati informati della novità. Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto. Valerio Origo

SkySportMotoGP : Un pilota capace di far innamorare di sé tutti gli appassionati Le tappe della sua carriera #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ? POLE POSITION per @marcmarquez93? ? Ottimo secondo @FrankyMorbido12 ? I tempi ? - SkySportMotoGP : ?? Nuovo stile di guida per @ValeYellow46 #SkyMotori #MotoGP #GiroMatto #JapaneseGP -