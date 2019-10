Manovra, Boccia: se peggiora,andare via

"Non consentiremo a nessuno di fare l' imitatore di Salvini: nessuno del Pd ha voglia di perdere tempo", chiarisce il ministro per gli Affari Regionali, commentando le diverse posizioni sulla, sul tetto a contanti e pagamenti elettronici."Diffido di coloro che hanno come modello Salvini, perché questo incubo è stato già affrontato due mesi fa". Poi aggiunge:"Le Manovre si possono migliorare in Parlamento o si possonore. Se sino meglioa casa. Il Parlamento è sovrano".(Di sabato 19 ottobre 2019)