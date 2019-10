Un' Italia che aiuta Coperte e conforto ai profughi curdi in fuga | accolti in Salento

Italia - Italiani preferiscono strutture turistiche ecosostenibili : Il 75% degli Italiani preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l'80% si dice preoccupato su impatto utilizzo plastica

Top in pelle di agnello - orrore per una nota azienda Italiana che si difende : “Arrivano da allevamenti per la produzione di carne” : “Sono anni che ci battiamo per la tutela degli agnelli, contro il loro massacro durante le festività pasquali e durante le varie feste religiose dove si celebrano sotto l’egida della religione o della tradizione dei veri e propri massacri di migliaia di agnelli, siano queste le festività delle pasque cristiane o del sacrificio islamico, o qualsiasi altra religione, e ci troviamo oggi con uno dei marchi maggiori della moda, e vale a dire il ...

Taekwondo - tre azzurri in gara al Grand Prix di Sofia. Diversi Italiani anche al Greece Open : Questo fine settimana si svolgerà a Sofia (Bulgaria) il Grand Prix di Taekwondo, ultimo appuntamento stagionale prima delle finali, che andranno in scena a Mosca (Russia) ad inizio dicembre. Questo torneo è di categoria G4 e sarà quindi determinante in ottica qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, visto che metterà in palio punti pesanti per il ranking olimpico. Vivremo quindi dei combattimenti ancora più spettacolari, perché mettersi alle ...

Volley - Superlega 2019-2020 : tutti gli Italiani squadra per squadra. Chi giocherà titolare e chi dovrà farsi spazio : Nel weekend del 19-20 ottobre scatterà la Superlega 2019-2020, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Scopriamo tutti gli italiani che giocheranno titolari nelle tredici squadre iscritte al torneo e chi dovrà farsi largo per trovaare spazio. PERUGIA: Filippo Lanza dovrebbe essere titolare ma attenzione perché lo schiacciatore potrebbe giocarsi il posto con Plotnitskiy per affiancare Leon in alcune partite. Stesso discorso vale per i ...

Piazzapulita - stasera l’inchiesta sulla macchina della propaganda sovranista. Troll e programmatori : “Sistema usato anche in Italia” : Parlano per la prima volta in tv programmatori e Troll che hanno aiutato e rafforzato la propaganda sovranista anche in Italia. stasera a Piazzapulita (21.15, La7) un’inchiesta esclusiva di Alessio Lasta e Gregorio Romeo che parte dalla Russia e arriva fino all’Italia, per capire che ruolo ha avuto il web nella crescita delle posizioni sovraniste nel nostro Paese. L'articolo Piazzapulita, stasera l’inchiesta sulla macchina della propaganda ...

Renata Polverini a Omnibus : "Atteggiamento inaccettabile - perché mi sono autosospesa da Forza Italia" : Renata Polverini, ospite a Omnibus, motiva la sua autosospensione da Forza Italia. Spiega insomma l'addio a Silvio Berlusconi: "Ho preso questa decisione dopo che avevo presentato la mia proposta di legge sullo Ius Culturae che già avevo proposto nella scorsa legislatura". E ancora: "Il mio partito

Volley femminile - Olimpiadi 2020 : i possibili gironi. Contro chi giocherà l’Italia? Dipende dall’Olanda. Tutti gli scenari : Il ranking FIVB di Volley femminile aggiornato al 16 ottobre sarà utilizzato per la composizione dei gironi delle Olimpiadi di Tokyo 2020, le 12 squadre partecipanti saranno distribuite nei due gruppi utilizzando il meccanismo a serpentina e prendendo come riferimento proprio la graduatoria stilata dalla Federazione Internazionale al termine della Coppa del Mondo. Il Giappone è soltanto settimo ma sarà testa di serie in quanto Paese ...

Vittorio Feltri sulla manovra - attacco totale alla politica : "Ecco perché l'Italia non cresce mai" : "Molti commentatori si lagnano perché la manovra del governo esclude la crescita, ma è sempre stato così". Vittorio Feltri, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, dice una semplice verità sulla legge di bilancio. "Quando l'Italia progrediva non era per merito della politica bensì nonostante

Gli Italiani dormono male e il 77% si sveglia stanco - ecco perché : Dormire bene? Un sogno per la maggior parte degli italiani. Un male comune come conferma una ricerca commissionata da P&G Vicks a Squadrati per il lancio dell'integratore alimentare (a base di melatonina ed estratti botanici Vicks), ZzzQUIL Natura e parte della campagna #hosolodormitomeglio: il 77% degli italiani si sveglia stanco e 7 su 10 hanno problemi ad addormentarsi. Colpa di stress, vita frenetica e abitudini sbagliate. "I grandi ...

Gli Italiani - il turismo sostenibile e l’ecoturismo : “Bisogna investire anche con incentivi ad hoc” : “Un turismo #PlasticFree è possibile e i dati del 9° Rapporto ce lo confermano. Il 75% degli italiani, infatti, preferisce strutture ricettive che non utilizzano plastiche monouso e l’80% si dichiara preoccupato dell’impatto che l’utilizzo della plastica monouso ha sull’ambiente tanto da considerarla un’emergenza cui si deve porre rimedio. Bisogna quindi investire sul turismo sostenibile anche con incentivi ad hoc per ...

Basket : Paolo Banchero - il classe 2002 corteggiato dall’Italia. 16 anni - già conteso da vari atenei USA per il 2021 : Da qualche ora, sui principali siti di settore e sulle testate nazionali, rimbalza una notizia che potrebbe cambiare ancora, il volto della Nazionale italiana del futuro. La FIP, infatti, tramite il lavoro di Riccardo Fois, che fa attività di reclutamento (il termine inglese è recruiting), è riuscita a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nome del lungo Paolo Banchero, in attesa del passaporto italiano. 16 anni, di origini italiane, ...

CONFINDUSTRIA E POLITICA/ Ue - la strategia delle imprese che aiuta l'Italia : In un mondo complesso l'Ue deve essere unita e anche l'Italia deve comprendere l'importanza dell'Europa, come fa CONFINDUSTRIA

WHIRLPOOL/ La - vera - risposta dello Stato che serve a tutta Italia : Dopo l'annuncio della chiusura dello stabilimento WHIRLPOOL a Napoli serve una risposta straordinaria da parte dello Stato