L’Isola di Pietro 3 | un nuovo caso per il dottor Morandi

Fonte : davidemaggio

(Di venerdì 18 ottobre 2019) L'Isola di3 - GianniLo schema resta lo stesso delle prime due stagioni: un’isola meravigliosa, un giallo intricato da risolvere, tanti adolescenti da salvare o scagionare, una famiglia piena di conflitti e al centro di tutto lui, ilSereni, capace di comprendere e aiutare come nessun altro. Questi saranno gli ingredienti de L’Isola di3, al via questa sera su Canale 5. L’Isola di3: tutto sulla terza stagione al via oggi su Canale 5 Gianni, che da principio non era convintissimo d imbarcarsi in una lunga serialità, resta il cuore del progetto targato Lux Vide, soprattutto considerati i vari cambiamenti nel cast: nelle nuove sei puntate dirette da Alexis Sweet e Luca Brignone ed ambientati sull’isola sarda di Carloforte, il pubblico non ritroverà Michele Rosiello (Alessandro) e Lorella Cuccarini (Isabella), ...

