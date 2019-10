Moggi | ' Non credo che la Juventus stia trattando male Mandzukic | non riprenderei Pogba'

Moggi provoca l'Inter : 'Non prendere Lukaku è stato il miglior colpo della Juventus' : Il derby d'Italia tra Inter e Juventus non finisce mai. Ogni volta che si gioca questa sfida, soprattutto se la posta in palio è alta come domenica sera con i bianconeri che, espugnando il Meazza per 2 a 1, sono balzati in testa alla classifica salendo a diciannove punti e superando proprio i nerazzurri, fermi a diciotto punti. Uno dei giocatori finiti sul banco degli imputati è stato Romelu Lukaku, tra i peggiori in campo. Il centravanti belga ...

Moggi : Boban e Maldini - non sempre i grandi giocatori sono bravi dirigenti : Su Libero Luciano Moggi analizza la giornata di campionato appena conclusa. Un disastro il Milan, che prende tre gol, in casa, dalla Fiorentina, segnandone uno solo con Leao “forse uno dei pochi giocatori degni di vestire la gloriosa maglia rossonera”. Il Milan si dimostra una squadra “alla deriva, con poca qualità e senza anima, poco concentrata e soprattutto senza personalità”. Il tecnico, Giampaolo, non è in grado di ...

Moggi : attento Napoli - contro il Brescia non sarà una passeggiata : Su Libero, Luciano Moggi analizza le partite della sesta giornata di campionato e trae già qualche indicazione dalla classifica. In testa l’Inter, a punteggio pieno dopo cinque partite, con due punti in più rispetto alla Juve. A ridosso delle due, per gli altri due posti in Champions, ci sono Napoli e Atalanta. “Classifica che sembra già voler dare indicazioni su come potrebbe essere alla fine del campionato, a seconda che a ...

Moggi : “Llorente parla di un Napoli incredibilmente forte. Forse non sa che ha preso 7 gol” : Su Libero, nella sua consueta rubrica, Luciano Moggi fa una disamina delle partite previste nella terza giornata di campionato che sta per iniziare. A proposito del Napoli scrive: “Llorente, ultimo arrivato al Napoli, definisce la sua nuova squadra «incredibilmente forte». Forse non gli hanno fatto sapere che la sua difesa in due partite ha subito sette gol e dovrà cambiare marcia se vuole tenere il passo di Juve e Inter, entrambe ...

Moggi : “Nuove regole una follia - Var non autonomo. E quel rigore contro Zielinski…” : Moggi: “Nuove regole una follia, Var non autonomo”. L’ex dirigente della Juventus tratta l’argomento nuove regole nel suo editoriale per Libero quotidiano Moggi: “Nuove regole una follia, Var non autonomo. E quel rigore contro Zielinski…”. L’ex dirigente della Juventus tratta l’argomento nuove regole nel suo editoriale per Libero quotidiano “Ricomincia il campionato, con le ...

Moggi : De Laurentiis non ha il coraggio di fare una proposta seria a Icardi : Su Libero Luciano Moggi prova a immaginare cosa accadrà nel prossimo campionato in base a quanto fatto finora dalle squadre sul mercato. Un campionato che sarà diverso, scrive: “Sembra infatti che la Juventus non sia più sola a dettare legge come nel passato e che Inter e Napoli abbiano ridotto sensibilmente il gap che li divideva dai piemontesi”. La Juve ha deciso di cambiare pelle scegliendo il gioco di Sarri “per esaltare ...