La funzionalità wireless del controller di Google Stadia sarà limitata al lancio

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Se avete intenzione di giocare ai giochisul vostro PC o telefono mentre usate ilufficiale, dovrete abituarvi a collegarvi al vostro dispositivo con un cavo USB-C. Ladeldifunzionerà solo su TV con Chromecast Ultra al momento del, ha rivelato il gigante della tecnologia in un video dedicato alla piattaforma. Un gestore della community diha confermato le informazioni nel subreddit di.Ilutilizza il Bluetooth per la configurazione e si connette tramite WiFi per il gameplay, ma all'inizio non potrete usarlo senza cavo. Non è ancora chiaro quandodisponibile la riproduzioneper gli altri dispositivi compatibili con, ma il gigante della tecnologia ha detto a The Verge che si sta concentrando sulper TV per rendere l'esperienza di gioco sul grande schermo ...

