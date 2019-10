Il nuovo trailer di DOOM Eternal mostra i bonus pre-order e i contenuti della Deluxe

«Lilli e il Vagabondo» : il nuovo trailer del live-action (che per ora non arriverà in Italia) : Lilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLilli e il Vagabondo: il live-actionLa fedeltà all’originale è visibile in ogni piccolo dettaglio, dallo sguardo malinconico di Lilli al musetto malandrino di Biagio, che fa di tutto pur di non farsi catturare dagli ...

League of Legends accoglie il nuovo campione Senna con uno splendido trailer animato : Ovviamente i festeggiamenti per il decimo anniversario di League of Legends non potevano ignorare in toto il protagonista assoluto dell'evento e anche per il MOBA sono in arrivo delle novità molto interessanti a partire dall'introduzione di un nuovissimo campione.Introdotta attraverso uno splendido trailer animato che trovate poco più in basso, Senna è il nuovissimo campione pronto a invadere il Rift. Originariamente è una delle tante anime ...

The Witcher 3 : il nuovo trailer annuncia l'arrivo del gioco su Nintendo Switch : Attraverso un comunicato stampa CD Projekt RED è lieto di annunciare l'arrivo di The Witcher 3: Wild Hunter Complete Edition su Nintendo Switch. Con oltre 150 ore di gioco, la Complete Edition include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati: due enormi espansioni, Hearts of Stone & Blood and Wine, e 16 DLC gratuiti.L'uscita permetterà, per la prima volta, di giocare il titolo sia a casa sia in mobilità. La Complete Edition è ...

Un teaser trailer di Fortnite svela l'identità del nuovo autista del bus : Come molti di voi sapranno Fortnite è tornato e un recente un trailer ci ha mostrato molte delle novità di Chapter 2 Season 1. Fino a poco tempo fa il gioco era completamente inattivo, in seguito al buco nero che aveva risucchiato la mappa del battle royale e proprio da questo buco nero è emerso qualcosa di interessante...l'autista del bus della battaglia del capitolo 2!Ebbene sì, ora abbiamo scoperto l'identità dell'autista del nuovo bus. A ben ...

Iron Danger : l'ispirato RPG tattico che unisce J.R.R. Tolkien e lo steampunk si mostra in un nuovo teaser trailer : Il publisher Daedalic Entertainment ha annunciato oggi di aver collaborato con lo sviluppatore indipendente Action Squad Studios per lanciare Iron Danger, un nuovo RPG tattico in arrivo all'inizio del 2020 per PC Windows, Mac e Linux. Iron Danger ha già ricevuto riconoscimenti per le sue meccaniche e l'atmosfera uniche.Iron Danger è ambientato in un mondo a metà tra magia e "macchinari" e si pone a metà strada tra l'epica fantasia di J.R.R. di ...

Chernobylite si mostra in un nuovo splendido trailer che mette a confronto le location del gioco con quelle del mondo reale : Chernobylite è l'atmosferico survival horror di The Farm 51 che trasporta i giocatori in una realtà alternativa che affronta il tragico incidente di Chernobyl, e gli anni successivi. Le linee tra passato e presente si confondono mentre i giocatori assumono il ruolo di un fisico che cerca disperatamente di trovare risposte sulla persona amata scomparsa, Tatyana. Lo sviluppo è in corso mentre il team si sta preparando a portare il gioco in accesso ...

GTFO si presenta con un nuovo interessante cinematic teaser trailer : GTFO è un gioco cooperativo hardcore per 4 giocatori, incentrato sull'atmosfera e il gioco di squadra. Il titolo offre scenari di gioco procedurale coordinati dal Direttore della Spedizione, il tutto condito con suspense mozzafiato, rompicapo da risolvere in squadra e intensi combattimenti.GTFO, sviluppato e pubblicato da 10 Chambers Collective, sarà disponibile su Steam a partire dal 14 ottobre. Possiamo farci un'idea dell'opera con un ...

Charlie’s Angels – ecco le protagoniste nel nuovo trailer italiano : Kristen Stewart, Naomi Scott, Ella Balinska e Elizabeth Banks nel nuovo trailer italiano di Charlie’s Angels. Il film è scritto, diretto e prodotto dall’attrice statunitense Elizabeth Banks che nel film interpreta anche il ruolo di Bosley. Il film sarà al cinema dal 9 gennaio prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Nel cast anche Djimon Hounsou, Noah Centineo, Sam Claflin e Patrick Stewart. Inoltre dal 1 ...

«Charlie's Angels» - nuovo trailer e nuovi gadget super cool : trailer dopo trailer le nuove Charlie's Angels perdono sempre di più la dimensione della fiction spy standard per volare, un po' come l'ultimo Fast & Furious, verso la fantascienza. Molto anche per merito di un logo, quello dell'agenzia per cui lavorano, che entra prepotentemente nella nuova tradizione cinematografica del classico della tv e si fa addirittura tatuaggio invisibile attivato all'occorrenza sottopelle da chissà quale magia ...

L'esperienza VR Avengers : Damage Control si mostra in un nuovo trailer : Marvel Studios ha appena pubblicato un trailer dedicato al nuovo videogioco VR Avengers: Damage Control. Presentato come "esperienza VR", il gioco è uno sparatutto d'azione completamente immersivo ambientato nell'universo cinematografico Marvel che sarà disponibile in alcune location di The Void.Il trailer comincia con la voce fuori campo di Doctor Strange che spiega il ritorno di una potente forza. In seguito ci viene mostrato Spider-Man che ...

Onward - il primo trailer del nuovo film Pixar : https://www.youtube.com/watch?v=gn5QmllRCn4 Dopo l’uscita di Toy Story 4 lo scorso giugno si dovrà attendere il 2020 per vedere nelle sale un altro film d’animazione Pixar. Si tratta in particolare di Onward, una nuova pellicola firmata da Dan Scalon, già regista di Monsters University, e ambientata in un mondo dalle sfumature fantasy come non l’abbiamo mai visto. In queste ore è stato diffuso il primo trailer ufficiale ...

Il nuovo trailer di Supernatural 15 tra grandi ritorni e violenza a poche ore dal debutto : i dettagli sull’ultima stagione : Il nuovo trailer di Supernatural 15 mette fine al conto alla rovescia che ha tenuto i fan con il fiato sospeso in attesa, con la paura e il dolore nel cuore, di questa ultima stagione della serie. Da oggi non si torna più indietro. La produzione presto terminerà gli episodi della seconda stagione mentre proprio da oggi il pubblico americano (e quello italiano che cederà al fascino dello streaming) avrà modo di vedere Sam e Dean di nuovo in ...

Call of Duty : Modern Warfare ci presenta la modalità Special Ops con un nuovo trailer : Call of Duty: Modern Warfare è pronto a lanciare la nuova modalità Special Ops, modalità di gioco rinnovata con una serie di intuizioni a rendere l'esperienza di gioco ancora più "espansiva" ed "interconnessa".Come possiamo vedere, in Special Ops dovremo eseguire una serie di missioni con i nostri compagni squadra, per un totale di quattro giocatori, con lo scopo finale di avanzare nella quest generale. Potremo inoltre guidare veicoli tra cui ...

The Walking Dead rinnovato - il ritorno di Lauren Cohan - il trailer del nuovo spinoff – NY Comic Con : Universo The Walking Dead: rinnovata la serie madre in cui tornerà Laruren Cohan. trailer e nuovi dettagli dal nuovo spinoff “teen”, e nuovi dettagli sui film. New York Comic Con Il New York Comic Con è stato terreno di notizie per The Walking Dead e il suo infinito universo che è in fase di definizione su AMC. La prima notizie che arriva dall’importante rassegna newyorkese è che AMC ha rinnovato The Walking Dead, annuncio che ...