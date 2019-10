Giulia non ce l' ha fatta | morta la mamma 23enne strangolata dal marito che voleva lasciare

Giulia Lazzari non ce l’ha fatta : morta la 23enne strangolata dal marito ad Adria : Non ce l'ha fatta Giulia Lazzari, la giovanissima mamma di una bimba di 4 anni, in coma dallo scorso 8 ottobre, quando il marito ha tentato di ucciderla strangolandola. La 23enne di è spenta all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Rovigo, dove era ricoverata in condizioni disperate da 9 nove giorni.Continua a leggere

“Crisi”. Giulia De Lellis e Iannone i fan ne sono sicuri : il pilota rompe il silenzio : Le voci di crisi erano nell’aria da tanto. È normale quando di parla di personaggi chiacchierati e discussi come Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Basta un giorno di assenza dai social, un’uscita solitaria e un the con gli amici o le amiche che il gossip si scatena. Lo ha imparato bene Andrea Iannone che durante il suo fidanzamento con Belen Rodriguez ha vissuto giorni davvero difficili, con i fotografi che entravano addirittura nel paddock del ...

Iannone : critiche per scarse attenzioni a Giulia? Risposta da applausi : Giulia De Lellis e Andrea Iannone, una storia d’amore che va a gonfie vele La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Iannone va a gonfie vele, e questo lo apprendiamo dai profili Instagram di entrambi, visto che soprattutto su quello della influencer e imprenditrice digitale si possono leggere messaggi dedicati al fidanzato che […] L'articolo Iannone: critiche per scarse attenzioni a Giulia? Risposta da applausi proviene ...

Rosy Abate - Giulia Michelini confessa : “Non volevo un figlio” : Giulia Michelini parla di un momento difficile della sua vita Madre caparbia in Rosy Abate 2 – La serie, Giulia Michelini ha un figlio che adora anche nella vita privata. L’attrice romana è infatti la mamma di Cosimo, di quindici anni, avuto quando lei ne aveva appena 18. Sulle pagine di Di Più Tv l’attrice ha parlato di quando ha scoperto di essere rimasta incinta e ha ammesso: “Non volevo un figlio: volevo ...

Giulia Salemi e la storia con Francesco Monte : “È andata così - non mi pento di nulla” : Giulia Salemi si racconta a Chi, la rinascita dopo la fine della storia d’amore con Francesco Monte Giulia Salemi, dopo un periodo fin troppo difficile, è rinata. L’ex protagonista del Grande Fratello Vip ha riacquistato la sua forza ed ha ripreso in mano le redini della sua vita. Oggi la modella italo – persiana è […] L'articolo Giulia Salemi e la storia con Francesco Monte: “È andata così, non mi pento di ...

Anticipazioni UPAS dal 21 al 25 ottobre : Giulia non vuole più pensare a Denis : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata alle Anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera Un posto al sole, che verranno trasmesse su Rai 3 dal 21 al 25 ottobre 2019 in prima visione assoluta. Le Anticipazioni ufficiali rivelano che l'attenzione sarà incentrata soprattutto su Diego, il quale si troverà in mezzo a dei guai molto seri. Il figlio di Raffaele, infatti, verrà accusato di essere il responsabile ...

Marina Giulia Cavalli a Non è la D’Urso : «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta» : Non è la D’Urso, Marina Giulia Cavalli: «Grazie a Stefania Gatti e alla scrittura automatica parlo con mia figlia morta». Nel primo blocco di Live che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it, si parla di vita dopo la morte e di restare in contatto con le persone che non ci sono più. Marina Giulia Cavalli ha perso la figlia di 21 anni per una leucemia, un dolore fortissimo che l’attrice di un Posto al Sole è riuscita ad attenuare ...

Giulia De Lellis a Singapore per fotografare Iannone nudo : Doveva essere una fuga romantica lontana dai social, quella di Giulia De Lellis e Andrea Iannone. La coppia è volata a Singapore per qualche giorno e i follower erano stati avvertiti: “spariremo per un po’”. Ma la tentazioni di Instagram è stata troppo forte e così ecco comparire nelle storie della influencer alcuni dettagli della vacanza a due: dalla vista panoramica dei grattacieli a quella, più piccante, del centauro ...

Marina Giulia Cavalli/ Messaggio figlia morta : Brosio non ci sta - la D'Urso sbotta : Marina Giulia Cavalli a Live Non è la D'Urso per parlare dei contatti che ha con Arianna Alpi, la figlia morta: 'Mi scrive dall'aldilà'. 'Ci sono modi per mettersi in contatto con i defunti'

UPAS - Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta : il racconto a Live-Non è la d’Urso : Marina Giulia Cavalli di Un posto al sole a Live-Non è la d’Urso per parlare della figlia morta Marina Giulia Cavalli, la Ornella Bruni di Un posto al sole, è stata protagonista della puntata di Live-Non è la d’Urso di domenica 13 ottobre. L’attrice è intervenuta per parlare della figlia Arianna, morta nel 2015 a […] L'articolo UPAS, Marina Giulia Cavalli in contatto con la figlia morta: il racconto a Live-Non è la ...

Marina Giulia Cavalli a Live - Non è la D'Urso : 'Mia figlia mi scrive dall'Aldilà' : Nella puntata di Live – Non è la D’Urso, che andrà in onda domenica 13 ottobre, ci sarà un ospite molto amato dagli appassionati di Un posto al sole. Stasera tra le numerose storie che verranno raccontate alla conduttrice Barbara D'Urso, ce ne sarà una che desterà particolare interesse nei fan della soap opera partenopea. In studio ci sarà Marina Giulia Cavalli, nota agli "upassini" come la dottoressa Ornella Bruni. L'attrice parlerà di un ...

Un posto al sole : Marina Giulia Cavalli a LIVE non è la D’Urso il 13 ottobre : Domenica 13 ottobre, nuovo appuntamento in prima serata su Canale 5 con LIVE – Non è la D’Urso. E stavolta i telespettatori di Un posto al sole hanno un particolare motivo per assistere alla trasmissione di Barbara D’Urso. Tra gli ospiti della puntata del 13 ottobre, infatti, ci sarà anche Marina Giulia Cavalli, che in Upas presta il volto alla popolarissima dottoressa Ornella Bruni. L’attrice parlerà per ...

Rosy Abate non muore - il finale rimontato all’ultimo da Pietro Valsecchi. Ci sarà una terza stagione? Tutto è nelle mani di Giulia Michelini : Rosy Abate avrà una terza stagione? Il futuro della fiction è diventato un piccolo giallo televisivo. E’ questa la domanda che si pongono i telespettatori della fiction, spin off di Squadra Antimafia, con Giulia Michelini. L’ultima puntata si è conclusa con un finale che non esclude la realizzazione di un seguito. A rimetterci la vita è stato il poliziotto Luca Bonaccorso, la Abate ha raccontato a suo figlio la verità sulla morte del ...

Giulia De Lellis innamorata di Andrea Iannone : su IG foto del pilota coperto da emoticon : Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Andrea Iannone e Giulia De Lellis. La notizia che sta impazzando sui siti di gossip in queste ore, è quella incentrata sulle foto un po' particolari che la ragazza ha pubblicato su Instagram stamattina. Al risveglio in un albergo di Singapore, l'influencer ha infatti immortalato il pilota coprendone il corpo con delle emoticon a forma di cuore. La De Lellis omaggia la bellezza del fidanzato Andrea Sono ...