Superbatterio New Delhi | salgono a 122 i casi in Toscana

Toscana - isolato in 119 persone il Superbatterio New Delhi : Salgono a 119 le persone in Toscana nel cui sangue è stato ritrovato il batterio New Delhi. L'aggiornamento sui numeri arriva come ogni settimana dall'Agenzia regionale della Sanità. La Klebsiella è un batterio che vive comunemente nell'intestino dell'uomo ed è un cosiddetto patogeno opportunista, cioè un microrganismo che non infetta a meno che non siano presenti condizioni particolari, come un abbassamento delle difese immunitarie. ...

Superbatterio New Delhi : 90 casi in Toscana - 36 morti sospette : “Oggi esce il dato settimanale dell’Agenzia regionale di sanità ed è salito a 90 il numero di persone che hanno contratto l’infezione. Sappiamo che i decessi sono all’incirca nella misura del 40%”, pari a 36 casi con sepsi. Lo ha detto l’assessore al Diritto alla salute e al Sociale Stefania Saccardi, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati, rispondendo ad una domanda sul proliferarsi in ...

Superbatterio New Delhi - preoccupazione in Toscana : potrebbe aver causato il decesso di un paziente : Per il decesso di un paziente anziano per un possibile caso di infezione da batterio New Delhi (Ndm), avvenuto all’ospedale delle Scotte di Siena, riportato da alcuni organi di stampa, la direzione sanitaria dell’Aou senese precisa che è stato “richiesto il riscontro diagnostico sul paziente per conoscere con certezza le cause del decesso”. Lo rende noto un comunicato. Il paziente, un uomo di oltre ottanta anni, è ...

Superbatterio New Delhi - seria preoccupazione in Toscana : è nuovo nel nostro Paese e potrebbe causare un’epidemia : Ciò che sta accadendo in Toscana con la diffusione del Superbatterio New Delhi, una variante particolarmente resistente della Klebsiella pneumonie, “è nuova per il nostro Paese e si presenta come un ampio e persistente fenomeno epidemico che coinvolge diverse strutture sanitarie, con un alto numero di pazienti colonizzati o infetti“. E’ quanto rilevano gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) in una nota, ...

Superbatterio New Delhi - 31 morti sospette in Toscana : "Il problema c'è" : Il batterio, un particolare ceppo di Klebsiella, è stato isolato nel sangue di 75 pazienti ricoverati con patologie gravi...

Superbatterio New Delhi : screening con il test molecolare in Toscana : Dal 16 settembre verra’ progressivamente esteso il passaggio dalla diagnostica tradizionale al test molecolare, per accelerare i tempi di screening riguardo alla diffusione del New Delhi mentre, per rispondere alla necessita’ di fornire una comunicazione corretta e che contribuisca ad una percezione adeguata del fenomeno, dall’11 settembre sul sito dell’Ars verranno pubblicati aggiornamenti settimanali dei dati del ...