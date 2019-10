Sicilia : vertenza p.a. - dipendenti regionali si fermano per un’ora : Palermo, 16 ott. (Adnkronos) – Si sono fermati per un’ora gli uffici della pubblica amministrazione Siciliana per l’assemblee dei dipendenti regionali, indette dai sindacati, “per protestare contro l’immobilismo dell’Aran Sicilia e l’indifferenza del governo regionale alle richieste delle parti sociali”. Una protesta che ha visto uniti in un fronte compatto tutte le sigle sindacali (Fp Cgil, ...