La crisi Turchia-Siria è innanzitutto un regalo a Putin

Fonte : wired

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) (foto: Thierry Chesnot/Getty Images) È passata appena una settimana dall’avvio dell’offensiva turca indopo il parziale ritiro delle forze statunitensi, ma è già emerso un vincitore, per il momento neppure impegnato nel conflitto: Vladimir. Nella giornata di lunedì il presidente russo ha parlato con la sua controparte ad Ankara, Recep Tayyip Erdogan, e lo ha invitato al Cremlino nei prossimi giorni, per discutere dell’integrità della. Da Mosca fanno sapere che l’invito è stato accettato. Come se non bastasse, Erdogan ha di fatto snobbato il vicepresidente degli Stati Uniti Mike Pence e segretario di stato Mike Pompeo, sbarcati mercoledì ad Ankara per fare il punto della situazione: a loro non ha nulla da dire, ha riferito a una giornalista; semmai parlerà direttamente con Trump, quando ci sarà occasione.e Erdogan hanno anche parlato della necessità ...

