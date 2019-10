E’ già Capuano show | il tecnico si altera | “Uscite il video dove canto ‘chi non salta è

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 16 ottobre 2019) E’ già Eziolino! Dopo l’ufficialità di questa mattina, il nuovodell’Avellino è stato presentato a stampa e tifosi nella consueta conferenza stampa. Ha parlato di sensazioni ed obiettivi, ma si è anche lasciato andare ad uno sfogo quando qualche giornalista presente gli ha fatto notare un episodio passato relativo ad un presunto coro contro la squadra irpina. A quel puntosie, sicuro delle sue azioni, chiede ai presenti: “Cacciate fuori ilin cui‘Chi nonè di Avellino. Non è giusto mettere certe cose in mezzo”. Di seguito ildi Anteprima24 Avellino. L'articolo E’ già, ilsi: “Uscite il‘chi nonè di Avellino!”CalcioWeb.

