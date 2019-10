Con questo apparecchio ti puoi fare i vinili in casa

Taylor Swift : dopo aver visto Madonna in Concerto le ha scritto questo bellissimo messaggio : Legends support legends The post Taylor Swift: dopo aver visto Madonna in concerto le ha scritto questo bellissimo messaggio appeared first on News Mtv Italia.

Giro di Lombardia - Egan Bernal : “Sono Contento di questo terzo posto - bilancio positivo” : Era tra i più attesi alla vigilia, è mancato qualcosina sul Civiglio per fermare un Bauke Mollema scatenato, così come è accaduto a tutti gli altri big. Egan Bernal in ogni caso chiude una stagione mostruosa con il primo podio in una Classica Monumento: il colombiano infatti chiude terzo nel Giro di Lombardia 2019. Non può che essere soddisfatto di questo risultato. Le parole all’arrivo: “questo terzo posto è importante per me, un ...

Pd : Orfini - ‘no alleanza Con M5S - su questo decida Congresso’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – “Ieri sera in tv Zingaretti ha proposto di trasformare l’accordo di governo col M5s in un’alleanza vera intorno alla quale ricostruire il nuovo centro sinistra. è una proposta legittima e forte, che ha una sua dignità e non va banalizzata. Ma una scelta del genere non è nel mandato col quale Nicola ha vinto il congresso e per farla serve si esprimano iscritti ed elettori del Pd”. Lo ...

Francesco Chiofalo compie un atto sConcio Con un peluche. Gli utenti si scatenano Contro di lui : “Fai schifo” - “Vergognati” - “Ma questo è scemo” : Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island, ha suscitato molte polemiche su Instagram. La cosa non è nuova, anche per via della turbolenta relazione con la ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Stavolta il “nostro” ha postato un video mentre mima un rapporto sessuale con un peluche. Il video voleva essere divertente, almeno stando a quanto detto da Chiofalo, ma in molti si sono indignati e lo hanno ‘coperto di ...

SeConda puntata di Rocco Schiavone 3 il 9 ottobre - un furto in questore per il vicequestore : trama e anteprima video : Non c'è pace per il vicequestore di Aosta che nella Seconda puntata di Rocco Schiavone 3 deve indagare su un omicidio e una serie di furti. Stasera, mercoledì 9 ottobre, andrà in onda l'episodio L'Accattone, tratto dall'omonimo romanzo di Antonio Manzini. Il protagonista interpretato da Marco Giallini indaga sulla morte del ragionier Latta, il cui corpo viene ritrovato dietro a un’edicola al mercato rionale da Alfredo Bissolati. L'uomo e la ...

Russiagate : Salvini - ‘è un anno che andiamo avanti Con questo pippone’ : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Stiamo parlando del nulla da mesi. Ma per chi mi avete preso?”. Lo dice Matteo Salvini a Di Martedì. “E’ un anno che andate avanti con questo pippone sulla Russia”. L'articolo Russiagate: Salvini, ‘è un anno che andiamo avanti con questo pippone’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Gli Illegali - l’ultimo thriller dell’ex questore Silvis tra avvocati e magistrati ammanicati. Con la Camorra e la zona grigia del potere sullo sfondo : Napoli, esterno notte. Un ex capo vicario della Polizia assassinato nel suo appartamento e un killer in fuga. Questa volta Renzo Bruni, agente dello Sco, dovrà superarsi per districare una trama complessa, in cui la Camorra e la zona grigia dello Stato si incontrano nei salotti buoni alle pendici del Vesuvio, dove avvocati senza scrupoli incrociano oltre i limiti magistrati che dovrebbero giudicare i loro assistiti. Dopo Formicae e La Lupa, ...

Formula 1 – Leclerc in Giappone Con Bianchi nel cuore : “questo luogo è indissolubilmente legato a quel ricordo - ma…” : Leclerc ricorda Jules Bianchi alla vigilia del Gp del Giappone: le parole del monegasco della Ferrari in vista della gara di Suzuka E’ tutto pronto per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Sochi, vinto da Hamilton, la Ferrari andrà a caccia del riscatto sulla pista di Suzuka. “Il Giappone è un luogo speciale nel quale andare a gareggiare per tutti i piloti, in ...

La vita in diretta - Lorella Cuccarini a brutto muso Contro l'ospite : "Le fa schifo? In questo posto..." : Lorella Cuccarini ha difeso La vita in diretta dopo l'osservazione di un'ospite nella puntata di lunedì 7 ottobre. Durante la trasmissione di Rai Uno si è parlato della morte dei due agenti uccisi a Trieste e la scomparsa della giovane Fabiana Luzzi, uccisa a 16 anni dal fidanzato. Ma come si sa, i

ASUS ROG Phone 2 migliora molto Con questo nuovo aggiornamento : ASUS permette di lanciare qualunque app con AirTrigger 2, di creare macro personalizzate e di cambiare dispositivo Bluetooth durante le chiamate col nuovo aggiornamento di ROG Phone 2. L'articolo ASUS ROG Phone 2 migliora molto con questo nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Il Questore di Trieste : "Poteva essere una strage". Il Gip Convalida il fermo dello sparatore : “E’ un dato di fatto”. Così il Questore di Trieste Giuseppe Petronzi replica a chi gli chiede se si è rischiata la strage quando venerdì pomeriggio Alejandro Augusto Stephan Meran ha imbracciato due pistole e negli uffici di via Tor Bardena ha ucciso i due agenti Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 31 e 34 anni. “Questo è un dato di fatto. Aveva delle armi, all’interno della Questura. ...

YI Home Camera (confezione da 2) al minimo storico Con questo Codice Sconto! : Oramai YI-tech è un brand che non ha bisogno di presentazione: si è fatto la sua strada grazie a Xiaomi, ma ha dimostrato di poter camminare con le sue gambe grazie a prodotti estremamente validi leggi di più...

Roma - sit-in Lega in Campidoglio. Salvini accolto da M5S Con un mojito : «Questo non è il Papeete» : Alla manifestazione di Matteo Salvini, il Campidoglio ha risposto con un vassoio... di mojito. In cima alla scalinata dell'ingresso di Palazzo Senatorio il nuovo capo staff di Virginia Raggi,...

