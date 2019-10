Fonte : romadailynews

(Di martedì 15 ottobre 2019) Roma – Avvenimento tragico al, dove in via L’Aquila una64enne ha perso la vita dopo essersi lanciata daldi un palazzo in fiamme. Il tutto è avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 ottobre, all’una circa, quando a seguito di unsono stati allertati Polizia e Vigili del Fuoco, prontamente intervenuti sul luogo. Giunti sul posto, gli agenti dei commissariati San Lorenzo e Porta Pia e i vigili del fuoco grazie a un autobotte, al carro autoprotettori e ad un’autoscala hanno iniziato a domare le fiamme, evitando che si propagassero ad altri locali. Lo stabile è stato temporaneamente evacuato per permettere le operazioni di messa in sicurezza, con i residenti che sono rientrati una volta spento l’. Al termine di queste operazioni è stato scoperto il corpo privo di vita di unanella chiostrina del palazzo. Accertato ...

romadailynews : #Pigneto, donna appicca incendio e si getta dal sesto piano: #Roma – Avvenimento tragico al… - romasulweb : Incendio al Pigneto: donna si getta dal sesto piano, morta una 64enne - RedazioneLaNews : #Roma Incendio al Pigneto: donna si getta dal sesto piano, morta una 64enne -