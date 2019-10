Perché la regina Elisabetta ha indossato una corona più leggera per l’apertura del

Perché la Regina non indossa la Corona per il Queen's Speech? : La Regina ha deciso di non indossare la Corona imperiale di stato per il Queen’s Speech di quest’anno. Il gioiello si trova al suo fianco, mentre lei indossa una tiara più leggera. Più volte la Regina si è lamentata della pesantezza della Corona: potrebbe essere questa la motivazione che l’ha spinta a optare per un altro gioiello.Si tratta di un’infrazione della tradizione, seguita da quando ...

Perché la regina Elisabetta ha smesso di volare? : Sono passati quasi cinque anni da quando la regina Elisabetta II ha preso un aereo. E si è trattato di un volo speciale e altamente simbolico. Era il novembre 2015 quando la sovrana britannica, 93 anni, era salita a bordo di un velivolo diretto a Malta, l’isola in cui lei e il marito Filippo hanno trascorso i primi anni (felici) di matrimonio, quando lui era un ufficiale della marina e papà Giorgio VI era ancora sul trono. Dopo di allora ...

Meghan Markle - lite con la regina Elisabetta : «La sovrana è ferita e delusa». Ecco Perché : Meghan Markle, lite con la regina Elisabetta: «La sovrana è ferita e delusa». Ecco perché. La duchessa di Sussex è finita nell’occhio del ciclone per un suo comportamento che avrebbe fatto infuriare la regina Elisabetta. Come riporta il Sun, a Buckingham Palace si vocifera che la sovrana sia «ferita e delusa» dalla scelta di Meghan Markle di non recarsi nella residenza reale di Balmoral per gli Highland Games, preferendo il viaggio a New ...

Harry e Meghan - lo sgarbo alla regina Elisabetta : rifiutano l’invito a Balmoral Perché Archie è troppo piccolo (ma sono già andati a Ibiza) : troppo piccolo per volare a Balmoral, in Scozia, dalla bisnonna Elisabetta ma non per andare a Ibiza durante le vacanze estive. Rischia di trasformarsi in un caso a Buckingham Palace la scusa ufficiale data da Harry e Meghan alla regina per giustificare il loro rifiuto all’invito a raggiungerla nella sua tenuta scozzese per trascorrere con lei qualche giorno. Se dovesse essere confermato che la motivazione ufficiale fornita dai Duchi è ...

