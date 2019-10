Il Napoli di Ancelotti spara a salve | statistiche parlano di poca precisione sotto porta

Napoli - De Laurentiis chiama a rapporto Ancelotti : i risultati latitano - il presidente è stufo : A Napoli non è tutto rose e fiori e, visti i risultati, era anche prevedibile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si sarebbe lamentato con il tecnico Carlo Ancelotti del rendimento altalenante della squadra, soprattutto dopo il pareggi

Napoli - Gigi D’Alessio difende Ancelotti : “ha sempre dimostrato il suo valore - diamogli tempo e nessuna colpa” : Gigi D’Alessio difende Carlo Ancelotti: il cantautore partenopeo spende delle belle parole per l’allenatore del suo Napoli Attualmente quarto in classifica, a 6 punti dalla Juventus ancora imbattuta, 5 dall’Inter e 3 dall’Atalanta che hanno perso una gara a testa, il Napoli si ritrova ai limiti della zona Champions, con Roma e Lazio pronte al sorpasso al primo passo falso. A tal proposito, di scivoloni ce ne sono già stati due ...

CdS – Napoli-Verona - Ancelotti vara un nuovo modulo : il tridente mascherato in attacco : Verso Napoli-Verona L’edizione odierna del Corriere dello Sport fa delle riflessioni in vista della sfida del Napoli contro il Verona. Il quotidiano non esclude un cambio modulo del Napoli e riferisce che si potrebbe passare ad una sorta di 4-3-3 mascherato come gli anni scorsi. Ecco quanto si legge sul quotidiano, i dettagli: “L’idea del tridente, un tridente magari mascherato, resta dunque viva, assolutamente viva anche in ...

Ultime Napoli - scontro De Laurentiis-Ancelotti : ecco cosa è successo : Ultime Napoli, scontro De Laurentiis-Ancelotti: ecco cosa è successo Ultime Napoli De Laurentiis Ancelotti| L’edizione odierna di Cronache di Napoli, all’interno delle pagine riservate allo sport, svela un retroscena che vede protagonisti Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti in un litigio anche abbastanza alterato dopo la sfida con il Genk. ecco il racconto. “Non basta il turnover totale, chiesto e ottenuto già dallo ...

Calciomercato Napoli - Ancelotti verso l’addio a fine stagione : De Laurentiis pensa ad Allegri : Calciomercato Napoli, Ancelotti verso l’addio a fine stagione: De Laurentiis pensa ad Allegri Calciomercato Napoli Ancelotti| L’edizione odierna de “Le Cronache di Napoli“, scrive in merito ad una possibile partenza di Carlo Ancelotti in estate, ipotizzando dunque una rottura con De Laurentiis e la fine del rapporto con un anno di anticipo Il quotidiano ipotizza già alcuni nomi che potrebbero sostituire l’attuale tecnico, nel caso ...

CorSport : Napoli-Verona - Ancelotti pensa al tridente mascherato : Nella sosta di campionato, con 12 azzurri impegnati in Nazionale, Carlo Ancelotti non ha smesso di sperimentare strategie offensive per il suo Napoli. Il Corriere dello Sport scrive che il tecnico ha provato la formazione a tre punte per la partita di sabato contro il Verona. “la conferma di una sorta di svolta”. Già contro il Torino, Ancelotti ha adottato un attacco diverso dal solito. Ha messo Insigne a sinistra e Mertens al centro e con ...

Insigne cuore Napoli : “per la maglia azzurra mi farei ammazzare - a volte litigo con Ancelotti” : “Per la maglia del Napoli mi farei ammazzare. Alcuni tifosi del Napoli non mi hanno capito, mi reputano presuntuoso come se avessero un’immagine diversa da quello che sono realmente. Chi la pensa così spero tanto possa farsi un’altra idea sul mio conto, vorrei che mi stessero vicino”, parla così Lorenzo Insigne ai microfoni di Rai Sport dal ritiro della Nazionale in vista della partita di qualificazione ad Euro 2020 contro la ...

Napoli - senti Ballardini : “Ancelotti il migliore - ma la Juventus è di un altro livello” : Napoli, senti Ballardini: “Ancelotti il migliore, ma la Juventus è di un altro livello” Davide Ballardi, ex allenatore del Genoa, ha parlato del cammino del Napoli in questo campionato ai microfoni di Radio Goal. Queste le sue dichiarazioni. “Ancelotti penso sia l’allenatore italiano più bravo, il Napoli è una squadra che può competere per vincere il campionato, non credo che la rosa del Napoli sia sullo stesso livello di Inter ...

Zeman : «Da Ancelotti ci si aspettava di più. Sarri non è più quello di Napoli» : Il Messaggero propone una lunga intervista a Zeman, ex allenatore di Lazio e Roma per parlare della serie A e di come è cambiato il calcio «Ormai non si inventa più niente. Questo sport è più fisico e più aggressivo. E sempre meno tecnico. A interpreti di qualità vengono addirittura cambiate le caratteristiche. Non faccio nomi, guardate le partite e capirete». Sulla classifica della Serie A che dopo appena 7 giornate ripropone già la Juve in ...

Albertini : “Ancelotti confuso? No - Napoli squadra matura anche prima del Liverpool” : L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazione alla redazione de Il Mattino Demetrio Albertini, che conosce molto bene Carlo Ancelotti, ha parlato della prestazione contro il Liverpool e dei tifosi del Napoli. «Forse il Napoli è quella un po’ più indietro, ma siamo all’inizio. A questo punto della stagione pensavo potesse avere qualche punto in ...

Vanno in scena i tristi giorni del livore di Napoli per Ancelotti : Lunedì mattina, scrivo nella mia chat rossonera, chat ovviamente Ancelottiana. A tutti i milanisti che conosco, brillano gli occhi quando parliamo di Carlo. Qualcuno ogni tanto chiede notizie, qualcun altro – Michele Fusco – osserva: “certo che si è intristito”. Ecco lo scambio: “Non dico ai livelli di Giampaolo, ma Carletto è in difficoltà”. Pronta la risposta: “Scambiamoceli, dai”. Firmato Jacopo Tondelli. Lo scambio lo farebbe a ...

Milik schietta frecciata ad Ancelotti : “A Napoli si cambia troppo e si va in confusione! Le critiche? Spengo il cellulare. Da Llorente posso imparare molto.Non gioco con continuità e…” : Intervista a Milik L’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della sua nazionale al portale polacco, Przeglad Sportowy. Ecco quanto ha detto: “Quando arrivano delle critiche io Spengo i social come Instagram e Twitter. Spengo il telefono ed in un momento questa dimensione scompare dal mio spazio. E’ l’unico modo per non impazzire. – e precisa – Poi, ...

Mio padre - il Napoli e Ancelotti : Mio padre è l’antitesi del calcio, uno che neanche le partite della Nazionale ha mai guardato e che durante Italia ’90 bestemmiava perché c’era traffico. Ancora oggi talvolta mi chiama e dice “Francé ma domenica gioca il Napoli? E a che ora?” All’inizio cadevo nel tranello e chiedevo “Perché papà vuoi venire a vedere la partita?” e lui sereno rispondeva “No, devo uscire e voglio essere ...

Il Messaggero : a Napoli clima sgradevole - De Laurentiis difenda Ancelotti : De Laurentiis difenda Ancelotti, Scrive così Il Messaggero, in controtendenza rispetto al Mattino: l’editore è lo stesso. Le prestazioni poco brillanti della squadra (dopo Liverpool ha fatto passi in dietro), un malessere interno allo spogliatoio, un ambiente che comincia a storcere il naso, stanno creando un clima sgradevole e controproducente per tutti attorno a uno degli allenatori più vincenti del mondo. Questa l’imprevedibile ...