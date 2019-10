Def | assessore veneto | ‘il governo ci ripensi | va contro le Pmi’ 3

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 15 ottobre 2019) (AdnKronos) – ‘Non secondario anche l’aspetto critico che concerne la lotta all’evasione fiscale, ‘ prosegue Marcato – si vogliono inasprire le pene nei confronti degli evasori fiscali, prevedendo l’uso delle manette in particolari nuove ipotesi e si dispone la confisca dei beni. Ma questo può tradursi in una lotta senza confine solo nei confronti delle piccole e medie imprese, mentre potrebbero rimanere impuniti i grandi evasori, che troveranno modo di accordarsi, e i grandissimi evasori, che l’avranno vinta, seppellendo di ricorsi gli uffici competenti. Una vera e propria assurdità.”. ‘Daalle Pmi ‘ conclude Marcato – mi auguro che ilcie siano fondate le voci di un possibile ritiro della proposta di inasprimento delle sanzioni penali in caso di evasione fiscale. In caso contrario ...

