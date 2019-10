Ucciso in carcere il pedofilo Richard Huckle | violentò 200 bambini

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giorgia Baroncini Colpevole di stupri commessi su bimbi di età compresa fra pochi mesi e 12 anni, l'uomo era stato condannato a 22 ergastoli Era stato condannato a 22 ergastoli per gli abusi commessi su numerosi, uno dei più noti pedofili dell'Inghilterra, è statoa coltellate in unbritannico dello Yorkshire.era stato riconosciuto colpevole di almeno 71 stupri commessi su bimbi di età compresa fra pochi mesi e 12 anni. Gli abusi si erano consumati in Malaysia, dove l'uomo aveva vissuto per diverso tempo e lavorato come d'insegnante e missionario protestante. In un libro, trovato e sequestrato dalla polizia, annotava tutte le violenze e si vantava dei suoi crimini online dove aveva provato anche a vendere innumerevoli foto e video degli abusi. Ma l'orrore non ha fine. Quando è stato arrestato, il 33enne del Kent stava compilando ...

