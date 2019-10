Traffico Roma del 14-10-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) SI STA IN CODA SULLAFIUMICINO DAL RACCORDO A VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR. SUL GRA IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA BIS E PERDA VIA DELLA MAGLIANA ALLA VIA DEL MARE, PIU AVANTI DALLA PRENESTINA ALLA TIBURTINA . SUL TRATTO URBANO DELLA A24 FILE ORA PER INCIDENTE DAL RACCORDO ALLA TANGENZIALE EST ED IN USCITA DALLA CAPITALE PERDA TOR CERVARA AL RACCORDO IN CITTA’A RILENTO PER INCIDENTE IN VIA ARDEATINA IN PROSSIMITA’ DI VIA DI GROTTA PERFETTA . ALTRI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SU VIA TRIONFALE ALL’INTERSEZIONE CON VIA NEVIO ED ANCORA UNO IN VIA CANDIA IN PRATI NEI PRESSI DI VIA VITTOR I PISANI. OGGI A PIAZZA DI MONTECITORIO E’ IN PROGRAMMA UNA DOPPIA MANIFESTAZIONE, DALLE 11 ALLE 13 E DALLE 15,30 ALLE 19. POSSIBILI I DISAGI ...

