Sci alpinismo | cominciato il primo raduno della stagione | diciassette gli atleti

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Ieri è scattato ilstagionale per gli azzurri del direttore tecnico Benedetti sullo Stelvio E’ partita con unsul Passo dello Stelvio, la pre-degliitaliani di sci-alpinisimo. Il direttore tecnico Stefano Benedetti, ha convocato 17, che si sono ritrovati sul ghiacciaio ieri per cinque giorni. Nel dettaglio ci sono Robert Antonioli, Michele Boscacci, Damiano Lenzi, William Boffelli, Nadir Maguet, Nicolò Canclini, Federico Nicolini, Davide Magnini, Alex Oberbacher, Giovanni Rossi, Sebastian Guichardaz, Matteo Sostizzo, Alba De Silvestro, Mara Martini, Giulia Murada, Giorgia Felicetti e Samantha Bertolina. Ad accompagnare gli effettivi, fino al prossimo 17 ottobre, saranno i tecnici Davide Canclini, Manfred Reichegger e Lisa Coli. Ilimpegno in Coppa del mondo è previsto per il 20 dicembre a Aussois (Fra), in unache ...

