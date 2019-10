Il tifone Hagibis ha fatto 47 vittime in Giappone

Giappone in ginocchio dopo il passaggio del super tifone Hagibis - oltre 40 morti : Allagamenti, inondazioni e migliaia di case al buio. In un giorno il 40% delle piogge di un anno. oltre 110 mila soccorritori al lavoro

