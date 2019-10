Finalmente ci siamo | NVIDIA GeForce Now è ufficialmente disponibile per Android

Atalanta-Lecce - Gasperini : “Finalmente siamo a casa. Gara da non sottovalutare” : “Per la prima volta non prendiamo il pullman per giocare una Gara, interna o esterna che sia”. Alla vigilia del match col Lecce, Gian Piero Gasperini saluta con favore il ritorno a Bergamo dopo cinque partite di “esilio” casalingo tra la fine del campionato scorso a Reggio Emilia e l’inizio di quello corrente a Parma. “Qui al Gewiss Stadium siamo finalmente a casa: è vero che i tifosi ci seguivano sempre ...