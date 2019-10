Fonte : pantareinews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Le aziende statunitensi in più occasioni hanno dimostrato di chinare il capo di fronte alla potenza del mercatoe le notizie di oggi non migliorano la situazione anzi, la peggiorano ulteriormente, soprattutto per, una delle maggiori aziende tecnologiche statunitensi, per ingraziarsi il governoha nascosto le ()L'articoloe dell’oppressione, diè stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore

AppleNews_it : RT @giannifioreGF: #Apple complice della censura e dell’oppressione cinese, di nuovo: - giannifioreGF : #Apple complice della censura e dell’oppressione cinese, di nuovo: - Vittorino1806 : Dopo la decisione di rimuovere l'app ' -