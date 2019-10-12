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Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18 | 30

Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18 | 30 Traffico RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE ...

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Traffico Roma del 12-10-2019 ore 18:30 (Di sabato 12 ottobre 2019) Traffico RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA VIA FIORENTINI ALLA TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO SULLA TANGENZIALE SI RALLENTA DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI DIREZIONE STADIO OLIMPICO E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE VERSO SAN GIOVANNI IN CENTRO RALLENTAMENTI SU LUNGOTEVERE CENCI DA LUNGOTEVERE AVENTINO A VIA BEATRICE CENCI VERSO PONTE CAVOUR A SAN PIETRO CHIUSO IL SOTTOPASSO DI LARGO GIOVANNI XXIII IN DIREZIONE DI GREGORIO VII QUESTA SERA ALLE 20:45 ALLO STADIO OLIMPICO L’ITALIA AFFRONTA LA GRECIA, INCONTRO VALIDO PER LE QUALIFICAZIONI AI CAMPIONATI EUROPEI, MODIFICHE ALLA VIABILITÀ IN TUTTA LA ZONA CIRCOSTANTE MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO L’APPLICAZIONE LUCEVERDE Roma DISPONIBILE PER ANDROID E IOS. ———————– AUTORE: IVAN VALENTE ...
Fonte : romadailynews

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