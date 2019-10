Siria | il racconto dell’inviato | «Bomba davanti alla prigione in cui ci sono 2mila

Si chiamava Islam ed è l’ultima vittima della guerra in Siria : il racconto struggente del papà : Si chiamava Islam al Sdair e aveva soltanto 6 anni. Nell’arco della sua breve vita, i suoi enormi occhi azzurri hanno sempre visto solo morte e distruzione. Fino a venerdì scorso, quando un colpo di artiglieria li ha spenti per sempre. La bimba è stata uccisa a Maaret al-Numan, nella provincia di Idlib. “Ogni notte mia figlia dormiva accanto a me – ha detto tra le lacrime il padre Mohammed – ora è sola. Ho passato tutta la notte accanto alla sua ...