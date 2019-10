Roma Zingaretti | Pd principale oppositore alla Raggi

Roma : Salvini - 'Raggi l'ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla' : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) - "Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c'è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all'opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più"

Roma : Salvini - ‘Raggi l’ha ridotta a discarica - non so come Zingaretti può appoggiarla’ : Foligno (Pg), 12 ott. (AdnKronos) – “Ieri Zingaretti ha detto la Raggi non si deve dimettere: ma se c’è una che non è capace di fare il sindaco è la Raggi, sta conciando la città più bella del mondo ad una discarica e il Pd, che teoricamente è all’opposizione, dice no, la Raggi deve lavorare di più”. Lo ha sottolineato Matteo Salvini durante un comizio a Foligno.“Ma la Raggi, anche se stesse lì 60 anni, ...

Politica Roma. Politi (Lega) : “Zingaretti - ci lascia basiti” : “L’annuncio di ieri del segretario Pd, Nicola Zingaretti, ci lascia basiti. La volontà di sostenere la Raggi è però in perfetta linea con quanto accade in Campidoglio”. Lo dichiara in una nota Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Assemblea Capitolina. “Avevamo scritto al Pd capitolino per chiedere di sfiduciare con la nostra mozione Virginia Raggi, ma dal capogruppo, Giulio Pelonzi, non abbiamo mai avuto ...

Regionali - Zingaretti : “Vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna. Di Maio? Con lui non è scampagnata ma ci sono rispetto e lealtà” : “Dobbiamo rivolgerci agli elettori della Lega e dimostrare di avere soluzioni migliori di quelle proposte da Salvini” e così “vinceremo in Umbria ed Emilia Romagna”. Lo ha detto Nicola Zingaretti, intervenuto al ‘Festival delle città’ in corso a Roma parla della situazione politica. Il segretario del Pd ha schivato il tema della scissione di Matteo Renzi: “Il Pd è tornato al centro della scena politica ...

Roma metropolitane : Zingaretti - ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ : Roma, 1 ott. (AdnKronos) – “quanto è avvenuto davanti alla sede di Roma metropolitane è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati”. Lo scrive in una nota il segretario Pd Nicola Zingaretti.L'articolo Roma metropolitane: Zingaretti, ‘grave quanto accaduto si faccia chiarezza’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Urciuolo : Zero Romano vero - Raggi e Zingaretti si dimettano : Roma – “Come se non bastassero i quotidiani che ogni giorno denunciano il degrado di Roma, anche ieri durante la presentazione del suo nuovo disco, Renato Zero si è ripetutamente soffermato sulle gravi problematiche che affliggono la nostra città ormai da diverso tempo: manto stradale disastrato e rifiuti ovunque. Proprio per questo vorrei ringraziare il cantautore romano per l’onestà e il coRaggio delle sue affermazioni. Evidenziare, in ...

Roma : Salvini - ‘Raggi-Zingaretti duo sciagura - stanno condannando città’ : Roma, 19 set. (AdnKronos) – “Auguro buona fortuna alla signora Lorenzin che entra nel Pd, un partito da cui si entra, si esce… ci sarebbe anche un segretario ma non si sa dov’è finito. Eppure sarebbe anche governatore del Lazio ma ormai fa il politicante, il mercante di poltrone e chi lo governa il Lazio?”. Lo dice Matteo Salvini in diretta Fb. “Per fortuna che a Roma c’è la Raggi a vigilare sulla ...

A Pontida il raduno della Lega. Salvini attacca il governo : “Se Roma è conciata così è colpa del duo-sciagura Raggi-Zingaretti” : Lo slogan del raduno è La forza di essere liberi!. «Se smonteranno il decreto sicurezza sarà un'altra occasione di referendum» ha detto il leader del partito. Momenti di tensione, aggredito un giornalista di Repubblica. Gad Lerner è stato accolto da insulti, fischi e offese

Simeone : basta melina su Roma-Latina - Zingaretti si faccia garante : Roma – “Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, ha trasmesso al ministero dell’Economia un elenco di 77 opere che avranno un commissario straordinario, cosi’ come previsto dal Dl sblocca cantieri. Via XX Settembre adesso dovra’ vistare il piano e lo inviera’ al presidente del Consiglio per l’approvazione dei decreti. In tal modo queste 77 opere dal valore complessivo pari a 38 ...

Nicola Zingaretti - la telefonata a David Sassoli : euRomanina sulla crisi e sull'alleanza con i Cinque Stelle : "Mezza Italia mi ha chiesto di fare questo governo con Conte premier. Ho ascoltato tutti e ho capito che dovevo arrendermi, mi hanno chiamato persino i cantanti, gli attori, gli scrittori. Volevano solo una cosa". Nicola Zingaretti non fa nomi, ma non è un mistero chi possa averlo appoggiato per fer

Governo - contatti Di Maio-Zingaretti : incontro in serata. Ore decisive - vertice M5S a Roma : Trattativa M5S-Pd, mentre è in corso il vertice M5S a Roma arrivano segnali nei confronti del Pd. Luigi Di Maio, che si trova con lì con lo stato maggiore del Movimento, si sta sentendo...

