Il caso Blitzchung continua con il caster Nathan “Admirable” Zamora che si

Fonte : eurogamer

(Di sabato 12 ottobre 2019)"Admirable"è noto per essere uno dei principalidella scena professionistica, in particolare nel campionato Hearthstone Grandmaster.Questa nota personalità ha dichiarato che non prenderà parte ad alcun evento per il resto della stagione. Inoltre per quest'anno non parteciperà ad altri eventi importanti come il BlizzCon e il prossimo Masters Tour, per esempio.Il motivo di questa protesta? Il suo allontanamento è per riportare l'attenzione sul. Blizzard ha infatti bannato questo giocatore proprio per la sua dichiarazione pubblica in favore delle manifestazioni di protesta ad Hong-Kong.Leggi altro...

