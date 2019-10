01020225 è il nuovo EP a sorpresa dei Foo Fighters con due cover e due B-side

Fonte : optimaitalia

(Di sabato 12 ottobre 2019) Gli archivi della band di Dave Grohl esplodono ancora, e nelle ultime ore è arrivato ilEP adei Foocon il solito titolo cifrato:ha 4 tracce, due delle quali sonoalle quali si uniscono due B-. La loro ultima release risale al 27 settembre: 01070725 conteneva 5 tracce e seguiva la carrellata di pubblicazioni senza preavviso iniziata il 5 luglio con l'EP 00950025 e continuata con il rilascio di 00111125 Live In London del 16 luglio, 00070725 Live At Studio 606 del 13 settembre e 00050525 del 20 settembre. Nella pubblicazione lanciata nelle ultime ore troviamo ledi Sister Europe degli Psychedelic Furs (1980) e Planet Claire dei B-52 (1979) registrata dal vivo al Supper Club di New York nel 2002. Ad esse si aggiungono due brani registrati in studio: The One apre l'EP ed era un singolo estratto dalla colonna sonora del film Orange ...

