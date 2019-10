Siria | una dozzina gli italiani pro Isis partiti dal nostro Paese

"Sul banco degli accusati di una Norimberga Siriana dovrebbero sedere in tanti". Intervista a Mairead Corrigan Maguire : “Indignazione. Rabbia. Dolore. E condivisione di una sofferenza indicibile. Da oltre 8 anni la Siria, il suo martoriato, meraviglioso popolo sono vittime di una guerra per procura. Oggi a subirne le conseguenze sono i curdi siriani che stanno lottando per la loro libertà, per il loro diritto ad esistere. Un diritto che viene a loro negato con la forza. In questi giorni, si è parlato e scritto di tradimento da parte ...

Siria - nella mia terra devastata anche i curdi hanno giocato una partita sporca : “Arrivano i curdi… oggi i turchi”. E’ un grido al lupo al lupo. Della Siria non se ne parlava più tanto, anzi. Era relegata nell’angolo. Sporadici spiragli di luce, fatti di flash di agenzia o di reportage scritti da giornalisti cowboy, la colpivano solo ogni tanto. Prendiamola un attimo alla lontana, la questione della Siria: non è mai stata contestualizzata ma vissuta solo con sentimentalisti ciechi. I curdi, ad ...

Siria - via anche all’invasione via terra dalla Turchia. Trump : «Una cattiva idea» : L'incursione annunciata del presidente turco Erdogan, via Twitter. L’idea è di creare una «zona cuscinetto» tra Siria e Turchia. Juncker: «Non aspettatevi finanziamenti». Gli Usa non appoggiano l'attacco turco

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Erdogan si muove in Siria e l'Ue teme una nuova ondata di migranti : Due giorni fa il ministro dell’Interno tedesco, Horst Seehofer, ha rilasciato una dichiarazione molto forte, che avrebbe dovuto incentivare i suoi colleghi riuniti a Lussemburgo a incollarsi alla sedia e a discutere una vera politica Ue sull’immigrazione. “Nell’autunno del 2019 – ha detto Seehofer a

Siria - il vero obiettivo dell'invasione turca : creare un "protettorato ottomano". Da Trump una mezza retromarcia : Ormai è solo questione di ore. Il ministero della Difesa turco ha annunciato di aver terminato i preparativi per la sua offensiva nel nord della Siria contro le milizie curdo-Siriane Pyg/Ypg e ha avvertito che Ankara “non tollererà mai la creazione di un corridoio del terrorismo lungo il confine”. obiettivo della Turchia è scongiurare la nascita di un’entità nazionale curda al confine. “La ...

Siria - viaggio tra i curdi abbandonati dagli Usa : “Da Trump una pugnalata alle spalle - Isis non è sconfitto”. In due mesi aumentati gli attentati : “Abbiamo 12mila miliziani dell’Isis nelle nostre carceri. Ma questo non è un affare che riguarda solo gli Stati Uniti. L’America è parte della coalizione internazionale ed è il Paese che si è preso il maggior numero di responsabilità”. Quando pronuncia queste parole ai microfoni de Ilfattoquotidiano.it, Mustafa Bali, portavoce delle milizie che hanno liberato il nord della Siria dai terroristi dello Stato Islamico, non sa che a Washington ...

Anwar Haddouchi - faccia a faccia in un carcere Siriano col “Boia di Raqqa” sospettato di oltre 100 decapitazioni e di aver finanziato gli attentati di Parigi e Bruxelles : “Voglio avere una vita normale in Belgio” : La faccia pulita, con capelli e barba rasati di fresco. Sorride, così notiamo che gli manca un incisivo. Siamo seduti a un metro da lui, nella base delle Forze Democratiche Siriane (Sdf) di Rmelan, nella regione a maggioranza curda del Rojava, nord-est della Siria. Quello che ci troviamo davanti, però, non è un prigioniero qualunque, non è un semplice “cittadino” dell’ormai defunto Califfato. Il suo vero nome è Anwar Haddouchi, ma durante la ...