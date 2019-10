Milano | il 12 ottobre si terrà una conferenza sulle iniquità di Fisco e burocrazia

Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano : Otto persone sono state condannate per l’incendio dello scorso Ottobre nel deposito di rifiuti di via Chiasserini a Milano. Il Corriere della Sera scrive che la condanna più grave, a 6 anni e 6 mesi di carcere, è stata data

Milano - 4 condanne per il rogo nel deposito di rifiuti dell’ottobre 2018 : pene fino a 6 anni e 6 mesi e maxi-risarcimento al Comune : pene fino a 6 anni e 6 mesi per traffico illecito di rifiuti, che poi andarono a fuoco. Quattro persone sono state condannate dal Tribunale di Milano in seguito al maxi-rogo, scoppiato il 14 ottobre 2018, nel deposito di via Chiasserini, a Milano, che durò giorni e sprigionò odori acri che arrivarono fino al centro del capoluogo lombardo. La pena più alta – come richiesto dalla pm Donata Costa – è stata inflitta ad Aldo Bosina, ...

Esperanto - il calcio che racconta il mondo tra le vie di Milano dal 5 al 26 ottobre : Esperanto – Fenomeni, Minoranze & Rivoluzioni è una mostra fotografica sperimentale itinerante e multimediale, attiva a Milano nel mese di ottobre. Un'operazione di street art ideata da Offside Festival Italia per dimostrare come il calcio possa essere un linguaggio universale. Dove si può andare a vedere? Non esiste un museo o una mostra, le opere sono esposte in giro per Milano, affisse sui muri tra le vie e i vicoli della metropoli. Ma ...

Ciclismo - Milano-Torino : percorso col colle di Superga - in tv il 9 ottobre su Rai Sport : Domani, mercoledì 9 ottobre, si disputerà la centesima edizione della Classica più antica del Ciclismo: la Milano-Torino. Una corsa che si svolge annualmente dal 1913, però nata nel lontanissimo 1876, quando otto eroici Sportivi, in sella ad arcaiche bici, affrontarono per la prima volta il percorso di questa gara, evidentemente percorrendo strade dissestate e irregolari. Solo in quattro portarono a termine l’impresa, con il milanese Paolo ...

Boxe – Il 25 ottobre a Milano la sfida tra Patera e Valentino : le sensazioni del campione d’Europa : Il campione d’Europa Francesco Patera sfida il campione d’Italia Domenico Valentino: le sensazioni alla vigilia dell’incontro La sfida tra il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera e il campione d’Italia Domenico Valentino sulla distanza delle dodici riprese è una delle più attese della riunione pugilistica che avrà luogo all’ Allianz Cloud di Milano venerdì 25 ottobre. Si tratta di due pugili di altissimo livello. ...

Ciclismo : Milano-Torino - il 9 ottobre sarà visibile su Rai Sport : La Milano-Torino giunge alla sua 100esima edizione e andrà in scena il prossimo 9 ottobre. Il percorso, lungo circa 179km non presenta delle novità, ma viene confermato quello delle scorse edizioni. Per i corridori sarà però fondamentale la salita di Superga che è il punto del tracciato dove quasi sicuramente i partecipanti si contenderanno la vittoria finale. Il vincitore della scorsa edizione è il francese Thibaut Pinot, seguito da Miguel ...

Milano. Il Niguarda il prossimo 10 ottobre festeggerà gli 80 anni di attività : “Un’eccellenza fra le eccellenze del sistema socio-sanitario della Lombardia”. Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio

Nikola Tesla Exhibition : dal 5 ottobre a Milano la più grande mostra museo interattiva dedicata allo scienziato : Raccontare l’uomo e l’inventore che ha cambiato radicalmente la storia della scienza e della tecnologia: con questo obiettivo Milano ospita la Nikola Tesla Exhibition, la mostra museo interattiva più grande al mondo fino ad ora mai realizzata sullo scienziato. La prima e unica tappa italiana del tour mondiale della mostra, organizzata da Venice Exhibition in collaborazione con il Nikola Tesla Museum di Belgrado, sarà allestita dal 5 ottobre 2019 ...

A Milano l’Enigma Night di The Fame Monster – Lady Gaga Tribute Band - sabato 5 ottobre si balla all’Alcatraz : Per i Little Monsters milanesi, c'è un appuntamento da non perdere a tema Gaga: sabato 5 ottobre si terrà l'evento organizzato dalla fanbase Lady Gaga Explore con The Fame Monster - Lady Gaga Tribute Band, in scena presso l'Alcatraz di Milano, in Via Valtellina 25, a partire dalle ore 23.00. La serata si intitola ENIGMA Night e nel contesto del 90 all'ora Fluo Party, sponsorizzato da Tennent's, prevede un concerto di apertura che consiste ...

Milano - manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013 : “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti Sicurezza” : Un abbraccio di coperte dorate per ricordare i morti in mare. Oggi in piazza Duomo, a Milano, l’associazione Io accolgo ha riunito decine di persone per ricordare i 366 morti del 3 ottobre del 2013. Ma l’abbraccio, idealmente, è stato per tutte le 19mila vittime in mare degli ultimi anni. L'articolo Milano, manifestazione per i 366 migranti morti il 3 ottobre 2013: “Il governo cancelli gli accordi con la Libia e i decreti ...

Milano - Oasi 2030 : sabato 5 ottobre si parla di specie aliene (nei mari) : Un pomeriggio a caccia di alieni, ma attenzione, si parla di animali. È il prossimo appuntamento presso “Oasi 2030”, il nuovo spazio di Milano gestito dall’Università di Pavia e dal WWF, dedicato ai temi della sostenibilità. sabato 5 ottobre, a partire dalle ore 14, la professoressa Anna Occhipinti del dipartimento di Scienze della terra terrà un workshop pubblico sul progetto che ha guidato in questi anni nell’ateneo pavese, che ha come ...

Ciclismo - Milano-Torino e Gran Piemonte in tv su Rai Sport il 9 e 10 ottobre : È folto il programma delle gare di Ciclismo nel mese di ottobre. Dopo esserci lasciati alle spalle i Campionati Mondiali nello Yorkshire, si disputeranno alcune corse in Italia. In attesa della Grande conclusione con Il Giro di Lombardia, assisteremo a Milano-Torino e Gran Piemonte. Due appuntamenti da non lasciarsi sfuggire assolutamente, dove vedremo in gara molti corridori di livello, tra cui il vincitore dell’ultimo Tour de France, il ...

Milano - Area B : da ottobre scattano i nuovi divieti. Ecco quali : ottobre nel capoluogo lombardo parte con una novità che riguarda le misure anti inquinamento. Si estende infatti l’Area B con un divieto di ingresso anche per i veicoli diesel Euro 4 senza filtro dalle 7.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì. Ingresso vietato anche a moto e ciclomotori a gasolio Euro 0 e 1. Si calcola che i veicoli interessati siano circa 160.000 La Regione inoltre, sempre da inizio ottobre, estende le limitazioni per i ...

Aw Lab – Il 5 e 6 ottobre a FieraMilanocity Plug-Mi con Elodie e Chadia Rodirguez Dancers [GALLERY] : AW LAB presenta “Plug-Mi”, il primo evento made in Italy dedicato alla Urban Culture Experience. Dal 5 al 6 ottobre a Fieramilanocity con Elodie e Chadia Rodriguez Un evento unico nato per raccontare le anime della cultura street, scoprirne i codici e condividere in esclusiva le principali novità dei suoi protagonisti. AW LAB è il main partner di Plug-Mi, il primo evento Made in Italy, totalmente customer oriented, dedicato alla urban ...