Il diabete si combatte a tavola | un gustoso ortaggio è in grado di controllare la

diabete - nuovo farmaco per combatterlo e ridurre la massa grassa : Patologia cronica tra le più diffuse, il Diabete potrebbe raggiungere nel 2035 il preoccupante traguardo dei 595 milioni di casi a livello mondiale (dati dell’International Diabetes Federation). Per i pazienti che vivono in prima persona questa condizione potrebbe arrivare presto una svolta. In Australia è stato infatti sviluppato un nuovo farmaco in grado non solo di favorire la diminuzione dei valori glicemici, ma anche di aiutare a ...

diabete : l’alimento autunnale in grado di combattere la glicemia alta : Prevenire il Diabete con un ottimo alimento autunnale: sembra infatti che i funghi siano un valido alleato nella lotta alla glicemia alta. Il Diabete di tipo 2 è una delle patologie più diffuse, nonché un prodotto dell’alimentazione moderna: cibi raffinati, zuccheri industriali, vita sedentaria, hanno incentivato esponenzialmente i casi di diabetici. La malattia, dal momento in cui viene diagnosticata, è raramente reversibile: ci si ...

Dieta vegana per dimagrire e combattere il diabete : Dieta vegana per dimagrire e combattere il diabete. Ecco un menù esempio per perdere peso e lo studio per combattere il diabete

diabete e obesità - sperimentata terapia genetica per combatterle : L’obesità e le patologie metaboliche correlate come il Diabete di tipo 2 potrebbero essere combattute ricorrendo a una nuova terapia genica di precisione. La sua scoperta si deve a un’equipe scientifica attiva presso la Hanyang University di Seoul (Corea del Sud). Gli studiosi, che hanno pubblicato i dettagli del loro lavoro sulle pagine della rivista Genome Research, sono partiti dalla necessità, oggi impellente, di trovare delle ...

Abbassa colesterolo - pressione e glicemia alta : un tubero “dimenticato” ideale per combattere diabete e ipertensione : Il topinambur è conosciuto in tutto il mondo e soprattutto negli Stati Uniti come “il carciofo di Gerusalemme”, nonostante non appartenga alla famiglia dei carciofi (ma a quella dei girasoli) e non sia originario della città israeliana. Fu scoperto da Samuel Champlain, un esploratore francese che, perlustrando le terre vicine a Cape Cod, oggi nello stato del Massachusetts, poco a sud di Boston, rimase ammaliato dal gusto di questo tubero che ...

diabete e obesità : nuova cura per combatterli : L’obesità e il Diabete di tipo 2 possono essere combattuti con una nuova cura: si tratta di una nuova terapia genica di precisione in grado di disattivare nelle cellule adipose la proteina Fabp4 che immagazzina i grassi. Lo dimostrano i primi esperimenti condotti sui topi nei laboratori della Hanyang University in Corea del Sud. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Genome Research. Per agire sui meccanismi genetici ...

Ecco la “dieta” che combatte le infiammazioni e protegge da diabete - cancro e malattie cardiache : Nuova conferma degli effetti benefici del digiuno sulla salute: questo “regime alimentare” riduce l’infiammazione e migliora le malattie infiammatorie croniche senza influenzare la risposta del sistema immunitario alle infezioni acute, secondo quanto rilevato da un gruppo di ricercatori del Mount Sinai Hospital in uno studio pubblicato su “Cell”. L’infiammazione acuta è un normale processo immunitario che ...