Ho una bomba | terrore a scuola | genitore si barrica nell' edificio

Siria - Turchia dà il via a bombardamenti contro i curdi : “Vittime civili - colpita anche Kobane”. Trump : “L’attacco è una cattiva idea” : La Turchia ha iniziato a bombardare la Siria. I caccia dell’aviazione di Ankara hanno sganciato le prime bombe fino a 30 chilometri oltre il confine, contro obiettivi presenti nella regione a maggioranza curda del Rojava. “L’operazione Fonte di Pace neutralizzerà la minaccia terroristica contro la Turchia – ha scritto su Twitter il presidente Recep Tayyip Erdogan – e permetterà la creazione di una zona di sicurezza, ...

Pier Ferdinando Casini - una bomba sotto la poltrona di Conte : "Perché deve lasciare la delega ai servizi" : "Lasci, come fecero altri più esperti prima di lui". Pier Ferdinando Casini consegna a un'intervista alla Stampa il suo umile consiglio a Giuseppe Conte, che rischia di venire travolto dal caso servizi segreti. La richiesta di Matteo Renzi al premier di lasciare la delega per i servizi segreti "è un

Il Segreto - spoiler : Severo prepara una bomba per vendicarsi di Francisca : Continua il successo delle vicende ambientate a Puente Viejo su Canale 5. Gli spoiler delle nuove puntate che gli affezionati de Il Segreto avranno modo di vedere tra qualche settimana in Italia annunciano il folle piano di Severo Santacruz. Il latifondista, infatti, darà ordine di fabbricare una bomba per distruggere Francisca Montenegro, rea di aver messo i bastoni tra le ruote alla sua attività imprenditoriale. Il Segreto: Francisca vuole ...

Grande Fratello Vip - Dagospia lancia una bomba su Wanda Nara : "Cos'ha nell'orecchio?" : Giuseppe Candela su Dagospia ha portato alla luce un “problema” su Wanda Nara. "Cosa c’è nell’orecchio sinistro di Wanda Nara? Sui social la moglie di Mauro Icardi ha postato due scatti e un video mentre è in studio, in onda e non, a Tiki Taka. A noi non è sfuggito uno strano auricolare visibile nel

Il Segreto - trame : Severo decide di vendicarsi di Francisca con l’esplosione di una bomba : Molto presto due storici personaggi dello sceneggiato Il Segreto, movimenteranno le trame delle prossime puntate con i loro conflitti. Si tratta di Severo Santacruz (Chico Garcia) e Francisca Montenegro (Maria Bouzas), che torneranno ad odiarsi. Il latifondista dopo aver ritrovato finalmente la felicità al fianco della giornalista Irene Campuzano, sarà preso nuovamente di mira dalla darklady più potente di Puente Viejo. La moglie di Raimundo ...

Il Segreto anticipazioni : SEVERO vuole costruire una bomba. Perché? : Uno dei personaggi principali delle prossime puntate italiane de Il Segreto sarà senz’altro SEVERO Santacruz (Chico Garcia); com’è già noto, l’uomo entrerà nuovamente nel mirino delle perfida Francisca Montenegro (Maria Bouzas), la quale non esiterà a far fallire la nuova impresa del latifondista. Ripercorriamo insieme i passaggi fondamentali di questa nuova storyline… Il Segreto, news: ecco come Francisca vuole far ...

Erica Piamonte del Grande Fratello senza veli su Instagram : “Sei una bomba sexy” : Abbiamo conosciuto Erica Piamonte all’ultimo Grande Fratello targato Barbara D’Urso, ma la ex concorrente del reality è finita nel mirino del gossip per la storia con Taylor Mega. Storia che continua a essere chiacchieratissima nonostante sia finita e l’influencer abbia voltato pagina con Giorgia Calderulo. Da tempo giravano voci che tra Erica e Taylor ci fosse del tenero, ma niente di confermato e nulla di ufficiale. Fin quando però sono state ...

TuttAPPosto - la commedia farsa su baronaggio - corruzione e nepotismo all’università è una bomba di risate – TRAILER : Minchia che risate. Se avevate nostalgia di Ficarra e Picone, che tanto arrivano in sala il 12 dicembre 2019 con Il primo Natale, un altro comico siciliano vi farà letteralmente sbellicare dalle risate al cinema dal 3 ottobre. Il film s’intitola TuttAPPosto ed è l’esordio su grande schermo come protagonista del cabarettista palermitano Roberto Lipari. Se non lo conoscete non fa niente. Il ripasso che farete con TuttAPPosto basta e avanza. ...

Yemen - una bomba made in Usa è responsabile dell’ennesima strage di civili : Chissà se la bomba che il 28 giugno in Yemen ha distrutto la famiglia al-Kindi faceva parte delle 6120 autorizzate dal presidente Obama nel 2015 o delle nuove forniture approvate da Trump contro il parere del Congresso nel maggio 2019. Come hanno determinato le recentissime analisi di Amnesty International sui frammenti, era una bomba made in Usa, per l’esattezza modello GBU-12 Paveway II da 500 libbre prodotta dall’azienda Raytheon e questo ...

Una Vita Anticipazioni 25 settembre 2019 : Scoppia una bomba a Calle Acacias - Liberto è gravemente ferito! : Un attentato anarchico interrompe tragicamente l'inaugurazione delle Gallerie Alday. Scoppia una bomba che ferisce gravemente Liberto e distrugge i sogni di Samuel.

Lega sotto attacco a Roma : banchetto colpito da una bomba carta : Attimi di paura e terrore a Roma. Come riportato da Il Giornale, poco dopo le 12:00, degli sconosciuti hanno lanciato una bomba carta contro un banchetto di raccolta firme in sostegno di Matteo Salvini e contro il governo Conte bis situato nei pressi di via Francesco Tovalieri, quartiere Tor Tre Tes

Bomba carta contro una palestra nel Napoletano - i titolari su Fb : «Vigliacchi» : Una Bomba carta è stata posizionata e fatta esplodere la scorsa notte davanti all'ingresso della palestra Olympian's 3.0 in largo Arso a Portici ( Napoli). La deflagrazione ha...

Bomba carta contro una pizzeria nel Napoletano : panico e danni : Una Bomba-carta è stata fatta esplodere nella notte davanti alla pizzeria Plinio in via Settetermini, a Torre Annunziata. Dalle testimonianze raccolte, l'ordigno rudimentale sarebbe...