L' antica città di Hasankeyf sta per essere sommersa a causa di una diga

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Una nuova Atlantide. L’città turca di, situata lungo il fiume Tigri, sarà prestoper la costruzione di una delle più grandi dighe al mondo, che genererà elettricità per tutto il sud-est della Turchia. Alcuni dei monumenti della città però sono stati trasferiti in aree culturali protette, attraverso un ingegnoso sistema di piattaforme roteanti. Tra i principali monumenti “salvati” la tomba di Zeynel Bey, costruita più di 540 anni fa, la Moschea di Eyyubi,di 600 anni, e l’Hammam di Artuklu, risalente al 1400. I lavori dellae della sua centrale idroelettrica sono iniziati nel 2006 eè ora a poche settimane dalla distruzione, nonostante la lotta di residenti e attivisti ambientalisti per salvarla.infatti è uno dei più ...

