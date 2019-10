“Il push up sotto al cu**!” Uomini e Donne | è la sagra del trash | protagonista è ancora

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 9 ottobre 2019) Più che, ladel. Sì perché un trono over del genere non si era mai visto., involontaria stavolta, Ida Platano che ha ceduto lo scettro a Armando Incarnato che ha dimostrato un ‘tatto’ fuori dal comune. Parole che hanno fatto storcere la bocca Maria De Filippi e che meno che mai sono piaciute alla dama oggetto di tante particolari attenzioni: Barbara De Santi. C’entra come al solito una sfilata, quella che è andata in onda, per la quale Barbara ha pensato di proporre un jeans che secondo Armando non la valorizzava particolarmente; il giudizio di Incarnato ci stava, visto che è stato chiamato a valutare un outfit, ma i suoi modi proprio no. “In questo caso – queste alcune delle parole usate da Armando – neanche il tacco l’ha aiutata”. Continua dopo la foto Il Cavaliere ha discusso animatamente con Barbara per molto tempo: ha fatto intendere che non ...

Push_Italy : RT @jacopo_iacoboni: Questo è il ceto politico M5S che sta tagliando il Parlamento - paolasommariva : - Push_Italy : @marattin Come quelli che il 29 luglio scorso volevano mandare a casa Di Maio? -