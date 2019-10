Se hai un sogno | lo devi proteggere

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto psicologico. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Tennis : Fabio Fognini agli ottavi di finale a Shanghai. Il sogno delle ATP Finals continua : Fabio Fognini continua la propria avventura cinese a Shanghai, nel Masters 1000 asiatico. L’azzurro ha piegato, soffrendo, un redivivo Andy Murray, mettendo in mostra non solo qualità tecniche ma anche mentali, al cospetto dello scozzese che ha cercato di giocare il confronto molto sull’aspetto mentale. L’azzurro però ha tenuto botta con personalità e nel tie-break del terzo set ha fatto vedere di che pasta è fatto, ...

Moto3 - GP Thailandia 2019 : Lorenzo Dalla Porta - è uno strappo fondamentale! 22 punti da gestire su Canet per il sogno iridato : Il Mondiale Moto3 2019 continua a regalare emozioni e colpi di scena ad ogni singolo appuntamento e quest’oggi il Gran Premio di Thailandia potrebbe aver indirizzato la lotta per il titolo iridato verso la Toscana. Lorenzo Dalla Porta infatti ha allungato notevolmente nella classifica generale del Mondiale riPortandosi a +22 sul primo inseguitore Aron Canet e addirittura a +43 su Tony Arbolino, un margine di sicurezza imPortante ma ancora ...

MotoGP - GP Thailandia 2019 : Lorenzo Dalla Porta - è uno strappo fondamentale! 22 punti da gestire su Canet per il sogno iridato : Il Mondiale Moto3 2019 continua a regalare emozioni e colpi di scena ad ogni singolo appuntamento e quest’oggi il Gran Premio di Thailandia potrebbe aver indirizzato la lotta per il titolo iridato verso la Toscana. Lorenzo Dalla Porta infatti ha allungato notevolmente nella classifica generale del Mondiale riPortandosi a +22 sul primo inseguitore Aron Canet e addirittura a +43 su Tony Arbolino, un margine di sicurezza imPortante ma ancora ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Thailandia 2019 : “Avevo bisogno del podio di Aragon - guardo alle ultime cinque gare con fiducia” : Andrea Dovizioso si presenta ai nastri di partenza del fine settimana del Gran Premio della Thailandia 2019 con la consapevolezza di essere l’ultimo ostacolo tra Marc Marquez ed il Mondiale. Lo spagnolo ha infatti la concreta possibilità di laurearsi per l’ottava volta campione del mondo proprio a Buriram con 4 round d’anticipo, ma dovrà arrivare sul traguardo davanti al forlivese della Ducati. Il Dovi è a 98 punti di distacco ...

Regno Unito please hai bisogno di una Costituzione scritta : Bruxelles. Ieri il Financial Times, giornale dell’establishment britannico per eccellenza, ha pubblicato un editoriale di redazione in cui invita i deputati a sfiduciare un primo ministro dei Conservatori, partito dell’establishment britannico per eccellenza. La Brexit puó questo e molto altro: l’in

Tom Felton che insegna a Emma Watson come suonare la chitarra è tutto ciò che hai bisogno di vedere oggi : Adorerai The post Tom Felton che insegna a Emma Watson come suonare la chitarra è tutto ciò che hai bisogno di vedere oggi appeared first on News Mtv Italia.

"Mi hai regalato un sogno". Un amore social per Giulia De Lellis e Andrea Iannone - : Carlo Lanna É amore social fra Giulia De Lellis e Andrea Iannone, tanto è vero che l'influencer per il compleanno dell'ex gieffino, scrive una dedica dolce e romantica da 337mila like La coppia dell’estate 2019? È quella formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone. Lei ormai veleggia su i social come novella influencer e con un libro in pubblicazione, lui è l’ex concorrente del GF Vip, ex tronista di Uomini e Donne e celebre per ...