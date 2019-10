One Punch Man | A Hero Nobody Knows avrà una closed beta

Fonte : eurogamer

(Di lunedì 7 ottobre 2019) In OneMan: Ai giocatori avranno la possibilità di creare il proprio avatar personalizzato e costruire la propria leggenda personale, ma vediamo di seguito il comunicato ufficiale Namco per tutti i dettagli:Mentre ti alleni costantemente e completi le varie missioni, potrai salire nella classifica dellaAssociation. Persino nel mezzo della battaglia, i giocatori dovranno sempre stare attenti agli eventi casuali che renderanno gli scontri ancora più epici.Leggi altro...

