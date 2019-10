LIVE Atletica | Mondiali 2019 in DIRETTA Delude Luminosa Bogliolo | ultima in semifinale

Fonte : oasport

(Di domenica 6 ottobre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.41: Partiti 18.38: Al via tra poco i 1500 uomini con Josh Kerr (Gbr), Timothy Cheruiyot (Ken), Matthew Centrowitz (Usa), Taoufik Makhloufi (Alg), Neil Gourley (Gbr), Jakob Ingebrigtsen (Nor), Ronald Kwemoi (Ken), Youssouf Hiss Bachir (Dji), Marcin Lewandowski (Pol), Craig Engels (Usa), Kalle Berglund (Swe), Jake Wightman (Gbr). E’ Europa contro Africa 18.36: Scelta discutibile per la 4×400: Davide Re sarà in prima frazione, Scotti chiuderà la gara 18.34: Rotaru con 6.66 sale al terzo posto 18.32: Migliora ulteriormente al secondo salto la nigeriana Brume che arriva a 6.91 18.31: Terzo posto per la britannica Irozuru con 6.64 18.28: Tori Bowie, statunitense, arriva a 6.61 ed è terza 18.27: La nigeriana Brume con 6.83 è in testa alla gara del lungo davanti a Bekh-Romanchuk (6.81) e Rotaru (6.56) 18.25: Iniziata la finale ...

