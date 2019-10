I commercianti di Cremona dovranno pagare una tassa sullo zerbino del negozio

Fonte : agi

(Di domenica 6 ottobre 2019) Mentre il Governo ha evitato l'aumento dell'Iva asi sono trovati una voce nuova come tributo: ladel. Così la concessionaria alla riscossione del comune di, Ica Srl, ha applicato la nuovaaiper l'ingombro delloche riporta il brand inciso al pari delle vetrofania e delle pubblicità. I funzionari della concessionaria sono stati convocati per lunedì dall'assessore al Bilancio diMaurizio Manzi. La vicenda è stata portata alla luce nelle scorse ore da un commerciante. "Nella lista di voci sottoposte a imposta comunale - ha spiegato il commerciante - in funzione del metro quadrato occupato è statoto loriportante il logo del brand del. Lomi costa un totale di 37,95 euro più la sanzione per omessa denuncia delloche comporta un ...

