Shaila Gatta | piccolo incidente ‘hot’ nei camerini di Striscia la Notizia

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 5 ottobre 2019)è la Velina mora dila. Insieme alla bionda Mikaela Neaze Silva è stata confermata anche nella stagione in corso del tg satirico ideato da Antonio Ricci, tornato in onda da poco con Ezio Greggio e Michelle Hunziker al timone.e Mikaela sono le veline ufficiali dal 2017 e quando si sono mostrate per la prima volta sul famoso bancone, tutti hanno notato quanto fossero brave come ballerine oltre che bellissime. Non stupisce conoscendo la loro storia., per esempio, ha anche partecipato ad Amici di Maria De Filippi e, intervistata nel salotto tv di Verissimo, a Silvia Toffanin aveva raccontato che “è stata la danza a scegliere me, non ho deciso io di fare la ballerina: è la mia vocazione”. Per coronare il sogno di diventare ballerina, l’attuale Velina mora ha anche dovuto lasciare la sua casa e vivere in difficoltà economiche, come spiegato a ...